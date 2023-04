Adele je najbolja prijateljica voditelja i komičara Jamesa Cordena te ga je odvezla na posao uoči finalne epizode njegovog "The Late Late Showa". U posljednjem videu "Carpool Karaoka" komičar i pjevačica su suznih očiju, između ostalog, pričali o svom dugogodišnjem prijateljstvu piše E! News.

No, njihova vožnja počela je urnebesno smiješno zahvaljujući Adelinim upitnim vještinama za volanom. "Nisam briljantan vozač", priznala je nakon što je pokupila Jamesa iz njegovog doma.

Osim što je izvela neke od svojih najvećih hitova, uključujući "Rolling in the Deep", "Love Is a Game", "I Drink Wine" i "Hometown Glory", Adele se rasplakala dok je pričala kako su James i njegova supruga Julia Carey podržavali nju i sina Angela nakon razvoda od Simona Koneckog 2019. godine.

I James se rasplakao

"Bilo je to godinu nakon što sam ostavila Simona kad sam se osjećala da se moram ponašati kao odrasla odgovorna osoba, a bilo mi je jako teško. Ali ti, Jules i djeca bili ste tako divni i brižni prema meni i sinu, a ti si me često bodrio humorom. Ti i Julia ste mi bili veliki oslonac i uvijek ste mi davali nabolje savjete", ispričala je Adele.

Kasnije se, pak, James rasplakao jer mora Adele ostaviti u Los Angelesu kada se on i njegova obitelj presele u Englesku nakon što njegov show završi.

"Presretan sam me što si ovo učinila za mene", rekao joj je. "Volim te i ovdje smo se najbolje proveli. Naše prijateljstvo i prijateljstvo naših obitelji, to nema nikakve veze s daljinom", istaknuo je.

I Adele je bila jednako emotivna zbog toga što će James otići. "Ti si moj najbolji prijatelj na cijelom svijetu. Jako ćeš mi nedostajati", rekla je.