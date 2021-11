Pjevačica Adele (33) tijekom svog ITV specijala nije štedjela riječi kojima bi opisala svoje bivše ljubavi, prenosi Mirror. Pjevačica je rekla da njezini bivši nisu u stanju obavljati ni najosnovnije dnevne zadatke. 33-godišnja zvijezda glazbenih ljestvica bila je u skoro desetogodišnjoj romansi s 47-godišnjim biznismenom Simonom Koneckijem s kojim ima devetogodišnjeg sina Angela, piše portal. Par je počeo izlaziti 2011., Angelo je rođen u listopadu 2012., a par se konačno vjenčao 2018.

No brak je trajao samo godinu dana prije nego što se par razišao i krenuo u dug i skup razvod koji je okončan tek početkom ove godine. Tijekom svog specijala ITV-a Adele je pjevala single "Easy On Me" s njezinog novog albuma "30", a sve to kako bi naljutila svoje bivše ljubavnike, komentira Mirror. Dobar Adelin prijatelj Alan Carr pitao ju je u emisiji, rekavši: “Poznato je da pišete pjesme o svojim bivšima. Da su vaši bivši napisali pjesmu o vama, kako bi se ona zvala i kako bi zvučala?" Adele je uzvratila smijeh: "Vjerojatno se zove 'No One Like You', pretpostavljam."

U intervjuu pjevačica dalje izjavljuje: "Ne mogu zamisliti da bi itko od njih to mogao učiniti, jer većina njih nije mogla obaviti ni normalan dnevni zadatak. Većina, ne svi. Tako da mislim da se ne bi izvukli."

Sjedeći s kraljicom talkshowa Oprah Winfrey prošlog vikenda, Adele je objasnila kako je otac njezina sina preokrenuo njezin život: "Mogla sam lako krenuti nekim lukavim stazama, biti nekako samodestruktivna jer sam bila toliko opterećena svime tim. I ušao je u moj život, bio je stabilan, najstabilnija osoba koju sam ikad imala u životu do tog trenutka", prenosi Mirror. Dodala je: "On zna kakva sam ja umjetnica, da moram kopati duboko i ispričati svoje priče."