Proslavljena pjevačica Adele nije mogla sakriti suze kada se u videozapisima, objavljenima na njezinim službenim Instagram i Facebook profilima, obratila svojim obožavateljima.

Naime, 24 sata prije nego što je trebala stupiti na pozornicu u Las Vegasu i započeti spektakularnu seriju od 24 koncerta, pjevačica je otkazala sve nastupe. Tim je potezom razljutila stotine fanova koji su došli iz čitavog svijeta te masno platili ulaznice i smještaj u Vegasu kako bi poslušali njezin koncert.

"Uistinu mi je žao, no moj show nije spreman. Pokušali smo apsolutno sve da budemo spremni na vrijeme da damo najbolje od sebe, no slomile su nas odgode isporuka, kao i COVID. Polovica moje ekipe zaraženo je koronavirusom, zbog čega je nemoguće završiti show. Žao mi je sve što ovo javljam u zadnji tren. Bili smo budni više od 30 sati pokušavajući pronaći rješenje, no isteklo nam je vrijeme. Uzrujana sam i zaista mi je neugodno i žao zbog svih koji su doputovali da me vide. Uistinu mi je žao", rekla je u videu.

Nije rekla kada će koncerti biti održani, no nagađa se da bi to moglo biti početkom travnja. U prijevodu, svi koji namjeravaju zadržati karte i doći tada, moraju ponovno kupiti avionske karte i rezervirati smještaj.

Adelini obožavatelji diljem svijeta apsolutno su bijesni zbog ovakve odluke te traže od nje da im namiri troškove za avionske karte, hotelski smještaj, ali i same karte za koncert.