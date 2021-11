Adele (34) je objavila listu datuma za koncerte 2022. u Londonu, što će biti njeni prvi nastupi u Engleskoj od 2017. godine. Nastupit će na festivali BST Hyde Park zajedno s Eltonom Johnom, Duran Duranom i Pearl Jamom.

Od 800 pa do više od 5000 kuna

Kako prenosi Lad Bible, najjeftinija ulaznica za koncert košta 90 funti (oko 800 kuna), a oni koji žele nešto bolje mjesto morat će platiti 112 funti (1000 kuna).

Osim običnih ulaznica, postoje i Gold ulaznice čija je cijena 274 funti (2400 kuna) te Diamond ulaznice koje koštaju 390 funti (3500 kuna). Najskuplje VIP ulaznice koštaju 580 funti (5100 kuna).

Fanovi su, malo je reći, poludjelo zbog cijene karata.

„Ako se želite osjećati siromašno, idite i kupite ulaznicu za ovaj koncert. Adele dušo, volim te, ali ne mogu si priuštiti ovu kartu“, „ Proveo sam pet dana u Grčkoj za manje novca nego što koštaju ove ulaznice“, „U dilemi sam između Adele i pričekati 40 godina i njenu hologramsku verziju za trećinu cijene“., neki su od komentara.

„Adele može naplatiti 500 funti za karte ako želi. Tako funkcionira slobodno tržište. Ali ono što n može je i dalje držati imidž nepretenciozne žene iz naroda koja čvrsto stoji na zemlji' „Ja sam samo skromna cura'. Ili jedno ili drugo.“, među ostalim se komentiralo.

Bilo je i onih koji su isticali kako cijena nije toliko do nje koliko do organizatora, a bilo je i onih koji su isticali kako je za to dobrim dijelom kriv način na koji glazbena industrija opstaje.

„Ako kukate oko cijene karata za Adle ili bilo kojeg drugog koncerta, samo da vas pitam, kad ste zadnji put kupili album umjesto da ste ga streamali? Možda je to razlog – nečija umjetnost ne bi trebala biti besplatna a koncerti su jedini način da se zaradi“., zaključuje.