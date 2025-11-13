Adele postaje glumica: Igrat će rame uz rame s najvećim holivudskim imenima

Britanska pjevačica Adele, jedna od najuspješnijih glazbenica današnjice, sprema veliki zaokret u karijeri — debitirat će kao glumica u novom filmu slavnog dizajnera i redatelja Toma Forda. Projekt je adaptacija romana "Cry to Heaven" autorice Anne Rice, a okupit će i niz velikih hollywoodskih imena. Tom Ford, poznat po vizualno raskošnim filmovima poput "A Single Man" i "Nocturnal Animals", preuzeo je trostruku ulogu: piše scenarij, režira i producira film, piše Daily Mail.

Uz Adele, u filmu će glumiti i Aaron Taylor-Johnson, Nicholas Hoult, Colin Firth i Paul Bettany.

Već sama glumačka postava daje naslutiti da se radi o ozbiljnom, ambicioznom projektu.

O čemu se radi u filmu "Cry to Heaven"?

"Cry to Heaven" radnjom je smješten u Italiju 1700-ih godina, u svijet opere, aristokracije i rigidnih društvenih normi. Priča prati dva muškarca iz potpuno različitih društvenih slojeva, čiji se životi isprepliću kroz glazbu i kulturu onoga vremena. Ipak, detalji o tome koju će točno ulogu Adele tumačiti još nisu objavljeni.

Adele je kroz karijeru skupila sve moguće glazbene nagrade – od Grammyja do Oscara – ali je oduvijek odbijala glumačke ponude.

Ako se pokaže uspješnom, Adele bi mogla postati još jedna glazbena zvijezda koja je osvaja filmski svijet – ali ako izvedba ne bude uvjerljiva, reakcije publike i kritike mogle bi biti neumoljive.

