Adele, jesi li to ti? Osvanule fotografije pjevačice s vjenčanja Selene Gomez

Fotografije pjevačice Adele (37) s vjenčanja pjevačice Selene Gomez (33) i Bennyja Blanca izazvale su pravu lavinu komentara na društvenim mrežama. Pjevačica, koja je neko vrijeme bila povučena iz javnosti i glazbene industrije, pojavila se na svečanosti u elegantnoj crnoj haljini i ponovno privukla pažnju svojim izgledom.

Obožavatelji nisu štedjeli komplimente, komentirali su kako izgleda neprepoznatljivo, bolje i mršavije nego ikad prije.

Drastično smršavjela

Podsjetimo, Adele je smršavjela oko 45 kilograma, što je izazvalo veliku pažnju javnosti. Promjena nije došla preko noći, postepeno je uvodila zdravije navike, kao što su uravnotežena prehrana i redovna tjelovježba.

Foto: Profimedia

U intervjuu s Oprah Winfrey, Adele je progovorila o pritisku javnosti i načinu na koji se njezino tijelo godinama komentira:

"Ljudi pričaju o mom tijelu već 12 godina, pa sam odlučila svoje putovanje mršavljenja učiniti osobnim. Nisam se mijenjala zbog drugih, već zbog sebe, pa nisam trebala o tome javno govoriti. Možete biti bilo kojeg oblika ili veličine i biti pozitivni prema svom tijelu," rekla je tada te dodala da nikada nije osjećala pritisak da mora smršavjeti.

POGLEDAJTE VIDEO: Svečanih 35 godina hrvatske policije: Priznanja i nagrade herojima koji su ponos uniforme