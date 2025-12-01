Aco Pejović na koncertu doživio nevjerojatnu situaciju: 'U trbuhu je tvoj novi fan'

Srpski pjevač Aco Pejović (53) nedavno se našao u vrlo neobičnoj situaciji na jednom od svojih koncerata. Dok je pjevao svoj veliki hit "Ne diraj mi noći", primijetio je da mu par iz prvog reda maše, naizgled, sasvim običnim bijelim papirom. Kad je papir uzeo u ruke, shvatio je o čemu se radi.

Poruka ga razveselila

Naime, vjerni obožavatelji odlučili su da upravo on bude taj koji će im otkriti spol bebe koju uskoro očekuju, piše Kurir. Uz povike i oduševljenje uspjeli su privući pjevačevu pažnju i uručili mu papir. Aco ga je prihvatio, nastavio pjevati, a onda u jednom trenutku bacio pogled na poruku i počeo se smijati.

Na papiru je pisalo:

“Aco, u trbuhu je tvoj novi fan. Molimo te, reci nam spol.”

Pejović se tada obratio publici:

"Imamo jednu posebnu situaciju. Momak i djevojka žele da baš ja budem taj koji će im otkriti spol njihove bebe koja uskoro dolazi na svijet, a ja ću to rado učiniti", rekao je pjevač i otvorio kuvertu.

"Dragi budući roditelji, dobit ćete djevojčicu. Stiže princeza, siguran sam da vam je to najljepši dar od Boga", poručio je Aco.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

Vrišali od sreće

Kamere su potom zabilježile roditelje koji su vrištali od sreće, a koncert je nakon emotivnog trenutka nastavljen. Snimka je ubrzo postala viralna na društvenim mrežama i u samo jednom danu prikupila oko 30 tisuća lajkova.

Podsjetimo, nije ovo prvi put da Pejović ispunjava želje svojih fanova. Jednom prilikom jedan obožavatelj poželio je upoznati pjevača, a Aco mu je tu želju bez razmišljanja ispunio.

Riječ je o njegovom možda najvećem, ali i najmlađem poštovatelju – 13-godišnjem Kostadinu Došljaku, razdraganom i znatiželjnom dječaku koji obožava folkera, a i on njega. Mališan zna cijeli repertoar popularnog pjevača i ne propušta njegove nastupe. Aco ga je dočekao u backstageu, ondje su se fotografirali, a zatim su sljedeći dan proveli zajedno – Kostadin je uživao u ručku sa svojim omiljenim izvođačem.

POGLEDAJTE VIDEO: U dvije godine 60 operacija srca bez otvaranja prsnog koša: 'Bilo je strašnih trenutaka...'