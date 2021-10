Srpski turbofolk pjevač Aca Lukas ispričao je kako je planirao snimiti duet sa Severinom, ali je nakon njezine izjave o genocidu u Srebrenici odustao od suradnje, piše portal 24sedam.

"To je normalno što sam joj otkazao suradnju. Što je tu čudno? Žena je, zapravo, otkazala nama ovime što je rekla. Inače se ne petljam kada su izjave tog tipa jer poštujem sve ljude i moju publiku širom svijeta", rekao je Lukas.

Smrtno uvrijeđeni pjevač

"Ne znam zašto je to napravila, baš sam se šokirao da to kaže žena koja je bila udana za Srbina. Ne mogu vjerovati da je živjela ovdje. Mislim da to ima veze s kupovanjem publike jer se sada vratila u Zagreb, a ovdje je bila popularnija nego tamo", dodao je srpski folker.

Naime, Lukas se referirao na izjavu Severine nakon što je odbila angažman na Uni TV zbog povezanosti s Miloradom Dodikom. Ona je obrazložila da ne želi sudjelovati u projektu koji ima veze s osobom koja vrijeđa žene na najgori način i koja ne priznaje da je u Srebrenici počinjen genocid.

Jučer su naslovnice srpskih tabloida preplavile uvrede na račun splitske pjevačice, a Aca Lukas je nakon svega zaključio za Kurir: "Kolegica se malo zanijela u svojim izjavama, a kada to shvati, bit će prekasno. Želim joj svu sreću, ali s njom nemam namjeru surađivati poslije izjave o našem narodu."