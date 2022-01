Severina je prije dvije tjedna gostovala u emisiji Konačno petak na BHT1 televiziji. U jednom se trenutku dotaknula Srebrenice i izjavila kako bi Srbija Hrvatskoj trebala platiti odštetu zbog onog što se dogodilo u Srebrenici.

"Na primjer, ja sam sad ispala najgori ustaša rekavši da je u Srebrenici bio genocid što i je bio genocid, kako god oni to nazivali. Veliki zločin, mali zločin ili srednji zločin. Ali radi se samo o tome, da ako je bio genocid, onda bi neka država toj državi trebala platiti odštetu. Mislim da samo zbog toga oni ne priznaju da se to tako zove", rekla je pjevačica.

Zbog svoje je izjave Severina dobila niz kritika, ali i gnjusnih naslova na srpskim portalima.

Njezinu izjavu komentirao je i srpski pjevač Aca Lukas u emisiji Ekskluzivno.

"Što je ona rekla? To jesmo li mi genocidan narod, tek nismo ako je ona rekla. Što ona ima o tome pričati? Ako već idemo pjevati tamo, oni ovamo, mi se ne bismo trebali baviti time. Ima tko će o tome pričati, postoje sudovi, političari. To što je ona rekla, nije točno, naravno. Koga zanima što ona priča, njen posao je da pjeva", bijesno je rekao pjevač.

Podsjetimo, nije ovo jedini put da se pjevač obrušio na Severinu.

Naime, nakon što je Severina prije nekoliko mjeseci odbila angažman na Uni TV zbog povezanosti s Miloradom Dodikom, pjevač je otkazao ne samo planiranu suradnju, nego i svaku potencijalnu.

"To je normalno što sam joj otkazao suradnju. Što je tu čudno? Žena je, zapravo, otkazala nama ovime što je rekla. Inače se ne petljam kada su izjave tog tipa jer poštujem sve ljude i moju publiku širom svijeta", ispričao je pjevač za srpske medije referirajući se na izjavu pjevačice nakon što je odbila angažman na Uni TV-u. Kazala je da ne želi sudjelovati u projektu koji ima veze s osobom koja vrijeđa žene na najgori način i koja ne priznaje da je u Srebrenici počinjen genocid", rekao je.

"Ne znam zašto je to napravila, baš sam se šokirao da to kaže žena koja je bila udana za Srbina. Ne mogu vjerovati da je živjela ovdje. Mislim da to ima veze s kupovanjem publike jer se sada vratila za Zagreb, a ovdje je bila popularnija nego tamo. Kolegica se malo zanijela u svojim izjavama, a kada bude to shvatila, bit će prekasno. Želim joj svu sreću, ali s njom nemam namjeru surađivati poslije izjave o našem narodu", nadovezao se Lukas.