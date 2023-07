Holivudska glumica Renee Zellweger (54) rekla je bliskim prijateljima da će se ona i partner Ant Anstead (44) vjenčati nakon zaruka koje su imali u tajnosti.

Renee se nada da će se skrasiti s Antom jer se 2005. godine razvela nakon samo četiri mjeseca braka s zvijezdom country glazbe Kennyjem Chesneyjem.

Zaljubljeni golupčići

Njezin prijatelj je rekao britanskim medijima: “Renee i Ant svoje planove drže u nevjerojatnoj tajnosti, ne planiraju veliku javnu objavu. Govorila je svom najužem krugu ljudi na svadbi, sve će biti vrlo skromno. Njena veza s Antom je jaka i oni su ludo zaljubljeni i jedva čekaju izmijeniti zavjete.”

Renee i TV voditelj Ant, koji se već dva puta ženio i otac je troje djece, započeli su vezu u rujnu 2021., a prošlog su vikenda viđeni zajedno na festivalu u Goodwoodu. Nakon raspada braka, Renee je od 2012. do 2019. izlazila s glazbenikom Doyleom Bramhallom II. Prethodno je uživala u romansama s Bradleyjem Cooperom, rockerom White Stripesa Jackom Whiteom i komičarem Jimom Carreyjem s kojim je glumila u filmu Me, Myself & Irene.

Sličnost s Bridget

Njezina nesposobnost da pronađe ljubav potaknula je brojne usporedbe s Bridget Jones, fiktivnim nesretno zaljubljenim likom Helen Fielding, koju je prvi put tumačila prije više od dva desetljeća.

Jednom prilikom je govorila o sličnosto s fiktivnim likom Bridget Jones: “Sve stvari koje ne biste voljeli imati zajedničke s Bridget su stvari za koje smatram da su mi najbliže. Imala sam trenutke kada sam se osjećala kao da sjedim pokraj sebe i gledam svoj Bridget alter ego kako samo kruži oko odvoda”, piše The Sun.

