S vremenom, Seinfeld je iznjedrio brojne nezaboravne trenutke koji su ušli u povijest televizije. U galeriji donosimo neke od ikoničnih scena koje su definirale ovu seriju. Od legendarne rečenice "No soup for you!" do Kramerove improvizirane emisije u vlastitom stanu. Prisjetimo se zajedno tih trenutaka i zašto je Seinfeld postao sinonim za briljantnu komediju.