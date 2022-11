Simpatična mlada pjevačica Faye Fantarrow (20) nastavlja svoju bitku za zdravlje, dvaput je preboljela akutnu leukemiju, a sada je svojim pratiteljima na Twitteru otkrila da joj je otkriven gliom, rijedak i opasan tumor na mozgu koji može biti opasan za njezin život.

Zamolila je fanove za pomoć

"Mislim da vam konačno moram objasniti što se sa mnom događalo u posljednje vrijeme i zašto nisam bila aktivna na sceni. Potkraj kolovoza dijagnosticiran mi je agresivni tumor na mozgu, gliom, što je bio potpuni šok i isprva nije bila baš dobra prognoza u pogledu mojih šansi za preživljavanje", napisala je Faye na Twitteru.

"Sretna što sam okružena osobama koje me najviše podržavaju i koje odbijaju odustati od mene čak i u vremenima kada sam odustajala sama od sebe. Kao rezultat neumornog rada i istraživanja drugih ljudi, primljena sam na medicinsko ispitivanje u Americi koje će mi ponuditi priliku da nastavim biti s ljudima koje volim, stvarajući glazbu do kraja života", nastavila je i zamolila sve one koji mogu da joj ovaj težak period olakšaju s financijske strane i doniraju koliko mogu.

"Očito će ovo zahtijevati dosta financijskih sredstava koje apsolutno mrzim tražiti na ovaj način u trenutnoj situaciji, ali bila bih jako zahvalna ako biste mogli pomoći svojim prilogom", napisala je mlada glazbenica.

Naime, za njezino liječenje potrebno je više od 450.000 funti (3,9 milijuna kuna) kako bi sudjelovala u kliničkom ispitivanju u Sjedinjenim Američkim Državama.