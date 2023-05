9. Kada je Meghan Trainor objavila spot za pjesmu "Me Too", primijetila je da joj je tijelo dosta smršavilo. Tada je odlučila zamoliti urednike da koriste njezino pravo tijelo. "Skinite ovaj video. Nije me briga što je potrebno. Skinite to dolje. Bila sam mršavija od plesača, koji su također jako mršavi, pa svi znaju da to nije stvarno", rekla je.