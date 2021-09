Jeste li pratili reality show „90 dana zaruka“? Ako niste, ne znate što ste propustili i krajnje je vrijeme da to nadoknadite. Reality „90 dana zaruka“ prati ljude iz Sjedinjenih Američkih Država koji su se zaljubili i potom zaručili s osobama koje žive u različitim dijelovima svijeta. Nakon zaruka njihovi se budući životni partneri moraju prijaviti na K1 zaručničku vizu, koja omogućava strancima da otputuju u SAD i sklope brak sa svojim partnerom, američkim državljaninom. No, pravilo nalaže da se par mora vjenčati u roku od 90 dana, u protivnom treba napustiti Sjedinjene Američke Države.

Cijela procedura zvuči krajnje jednostavno, no u stvarnosti putovanje od zaruka pa do vjenčanja za mnoge se parove, koji su se upoznali na daljinu i odlučili izreći sudbonosno da, tih 90 dana pokazalo kao vrlo zanimljivo iskustvo s često neočekivanim ishodom. Naime, mnogi znaju da je veza na daljinu jedno, a život pod istim krovom s osobom s kojom ste do sada komunicirali uglavnom preko online chatova i videorazgovora, ponekad s njegovom ili njezinom obitelji, nešto sasvim drugo.

Jedan od živopisnih primjera kako to u stvarnom životu može izgledati jest ljubavna veza između Colta Johnsona i Larisse Dos Santos Lime, čiji se odnos pokazao kao jedan od najturbulentnijih u povijesti realityja 90 dana zaruka. Colt i Larissa pronašli su se na internetskoj stranici za upoznavanje. Nakon kratkog perioda dopisivanja, kliknuli su i odlučili se upoznati uživo. Colt je iz SAD-a doputovao u Meksiko i nakon samo pet dana provedenih s Larissom, odlučio ju zaprositi. Ona je, naravno, pristala i tu se romantična bajka počela pretvarati u nešto sasvim drugačije.

Problemi su počeli kad se Larissa posvađala s njegovom majkom

Problemi su počeli čim je Larissa uselila u kuću u kojoj je Colt živio zajedno sa svojom majkom Debbie. Larissa i Debbie od samog su početka ulazile u sukobe, a Larissa se vrlo brzo uspjela posvađati i s Coltovim rođakom Johnom. Svađa nije bio pošteđen ni odnos između dvoje zaručnika. No ispada da je Colt našao baš ono što je tražio jer je priznao da su ga oduvijek privlačile žene eksplozivne naravi. Svađali bi se i mirili, i tako ukrug.

Unatoč svemu, par se ipak po isteku zakonskog roka od 90 dana vjenčao u lipnju 2018. Međutim, nakon sudbonosnog da bračne razmirice su se dodatno pojačale. Žučne i burne rasprave, prijetnje deportacijom, nekoliko policijskih intervencija koje su završile Larissinim uhićenjem zbog obiteljskog nasilja, sve je to postalo dio Coltove i Larissine svakodnevice. Nakon nekoliko mjeseci, podnijeli su papire za razvod i brak je razvrgnut nakon nepunih godinu dana.

Colt nije stao na uvredama

Gledatelji koji su redovno pratili šestu sezonu serije „90 dana zaruka“ i sve što se događalo između Colta i Larisse stali su na njezinu stranu i na društvenim mrežama prozivali Colta zbog lošeg ponašanja, a optužbe su se dodatno pojačale nakon što je Larissa pokazala i video na kojem ima ogrebotine i masnice, posljedice sukoba s Coltom koji navodno nije stao na ružnim riječima.

Nakon što je ljubavna priča između Colta i Larisse završila, bivši su se supružnici zajedno pojavili u petoj sezoni realityja „90 dana zaruka: Sretno vjenčani?“ (izv: „90 Day Fiancé: Happily Ever After?“), spin off reality serije „90 dana zaruka“, na kojem se činilo da su ostali u korektnom odnosu i da su jedno drugom podrška u traženju novog životnog partnera. Međutim, s obzirom na to da je Colt nakon prekida zatražio od američke imigracijske službe da deportiraju Larissu zbog čega je ona privedena i zadržana nekoliko sati na ispitivanju, pitanje je koliko su zaista u dobrim odnosima. Osim burnih svađa, gledatelji će pamtiti ovaj par i po urnebesnim izjavama. Primjerice, Larissa je, još dok su bili u braku, tijekom svađe s Coltovom obitelji zavikala: „Onaj tko se usprotivi kraljici, poginut će!", misleći pritom na sebe kao kraljicu.

Larissa se bacila u pornografiju

Na kraju je Larissino sudjelovanje u reality showu "90 dana zaruka" zauvijek završilo nakon što su producenti saznali da je počela objavljivati svoje videosnimke na pornografskim stranicama. U svakom slučaju, Colt i Larissa jedan su od parova kojeg će se gledatelji showa još dugo sjećati.

