Glumica Zrinka Cvitešić (42) pratiteljima na Instagramu pohvalila se s najnovijom glumačkom nagradom. One je, naime, osvojila nagradu za najbolju glumicu na Madrid International Short Film Festivalu za film "What's This County Called Now?" redatelja Josepha Piersona.

"Oops we did it again", napisala je Zrinka kratko u opisu objave te se referirala na hit pjevačice Britney Spears.

Zrinka je dobila mnoštvo lajkova i čestitki od svojim vjernih fanova i slavnih Hrvata, poput modne dizajnerice Matije Vuice te ministrice turizma i sporta Nikolina Brnjac.

"Jednostavno najbolja", poručila joj je ministrica.

Zrinka u filmu "What's This Country Called Now?" glumi glavnu junakinju Aidu Čerkez koja je sa sinom i majkom živjela u Sarajevu. To je priča o opsadi tog grada ispričana kroz Aidino viđenje.

Film je još osvojio i nagradu za najbolji kratki igrani film na Gold Movie Awardsima.