Zrinka Cvitešić za svoj je rad dobila još jedno priznanje - godišnju nagradu za promicanje hrvatske kulture u svijetu za 2019. godinu koju dodjeljuje Hrvatski kulturni klub.

U obrazloženju je navedeno da je glumica svojim cjelokupnim umjetničkim opusom postala istaknuta veleposlanica hrvatske kulture.

Prilikom preuzimanja nagrade u petak Zrinka je održala dirljivi govor, koji je iz prvog reda pomno slušao njezin partner, bivši nogometaš Niko Kranjčar.

"Otkrit ću vam večeras jednu tajnu, tajnu mog uspjeha. Ova današnja nagrada kao i sve ostale, ima najmanje veze sa mnom. I to je najmanje moja zasluga. Moj dosadašnji mali uspjeh ima svoj recept, a ja ću vam otkriti njegove sastojke”, započela je Zrinka.

Najmlađa primateljica nagrade

“Sad bi moj tata rekao da Turanj nije selo već predgrađe, ali ja ću reći “selo”. Selo odgaja dijete koje ne zna što su granice, ali vrlo dobro zna što je osjećaj pripadanja. Potrebni su vam roditelji koji voze polovan auto dovezen iz Njemačke, ali dijete ima koncertni klavir u sobi. Vjerojatno jedino dijete u selu tada. 1995. godine moji roditelji su sve izgubili, ali opet idu “glavom kroz zid”, jer dijete želi ići studirati u Zagreb, a to košta. Za recept za uspjeh treba vam i jedna sestra koja vam pred ispitni koncert iz klavira namjerno slomi mali prst jer joj ide na živce vaše učestalo vježbanje. U tom trenutku se kod vas rađa čelična volja za uspjehom. Koncert je svejedno odrađen s longetom od 20 centimetara. Trebaju vam i bake i dede, posebno jedan deda kojemu ste centar svijeta. Trebaju vam učitelji i profesori koji često nisu ni svjesni kolika je njihova zasluga u stvaranju jednog mladog bića”, prisjetila se glumica.

"U prvom redu mi je malo neugodno jer sam išla provjeriti i uvjerljivo sam najmlađi primatelj ove nagrade u povijesti Hrvatskog kulturnog kluba, pa mi je malo neugodno jer ima ljudi koji su to trebali dobiti puno prije mene. Mislim da su me obvezali da se moram sada još više truditi i još više to zaslužiti", kazala je za HRT kasnije.