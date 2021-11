Pjevač Zayn Malik (28) možda će morati smanjiti konzumiranje marihuane, piše New York Post.

Neimenovani izvori bliski pjevaču otkrili su da je poznato da bivši član One Directiona puši travu do te mjere da je postao "agresivan" i "paranoičan". Zayna je majka njegove bivše djevojke Gigi Hadid, Yolanda, nedavno optužila da ju je udario.

Zbog svog agresivnog ponašanja mogao bi izgubiti skrbništvo nad jednogodišnjom kćeri Khai. Ipak, Gigi tvrdi da je Malik sjajan otac te inzistira na tome da kćer zajedno odgajaju. No, zbog njegovog agresivnog ponašanja "držat će ga na oku".

"Gigi je prošlog tjedna imala sastanak s odvjetnicima, a angažirala je i neke nove koji joj pomažu u rješavanju pitanja oko skrbništva", rekao je izvor blizak manekenki. No, ipak jasno je dala do znanja da će Malik zauvijek biti dijelom njenog života.

Malik je, također, izgubio ugovor s RCA-om nakon što njegov treći solo album "Nobody Is Listening" nije uspio zavladati svjetskim top listama kad je objavljen u siječnju. Bio je tek 44. na Billboardu 200.

Pušenje džointa mu je svakodnevica

"Zayn prolazi kroz teško životno razdoblje. Teško se nosi sa slavom koju je stekao dok je bio u One Directionu. Zbog toga se doima nezahvalan i arogantan. Da je malo otvoreniji u razgovoru o svojim problemima, mislim da bi ljudi bili tu za njega", kazao je glazbeni direktor koji je radio s njim.

No, takvo njegovo problematično ponašanje nije ništa novo za ljude koji ga poznaju. Naime, Malik je javno priznao da pušenje marihuane pomaže "kreativnom procesu… ako pušite dobru travu", a paparazzi su ga više puta uhvatili s džointom u ruci. Posljednji put to je napravio na svom Instagram liveu u siječnju, a zabrinuti fanovi pitali su se je li Khai doma s njim.

Neimenovani izvor blizak pjevaču kazao je da je on pušio toliko marihuane dok je bio u One Directionu da je postao "paranoičan", što je dovelo do toga da njegov bivši kolega Harry Styles nije htio biti s njim u istom autobusu ili avionu dok su bili na turneji.

"Bio je toliko težak da se nije pojavljivao na nastupima, fotografiranjima i sl. Zatvorio bi se u kuću i pušio hrpu trave i to ga je učinilo stvarno nepouzdanim", kazao je.

"U početku je Zayn bio prilično sladak. Jednostavno je postao druga osoba. Kada pušite travu do te mjere, to stvarno utječe na vas. Postao je agresivan. Žestoko se svađao s ljudima s kojima je radio. Nikada ne preuzima odgovornost ni za što – uvijek je netko drugi kriv", ispričao je izvor.