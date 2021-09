U prvih nekoliko dana emitiranja kontroverznog balkanskog reality showa Zadruga, već je podignuta velika prašina. Zaslužni su maloljetna Milica Veselinović (17) i Mensur Ajdarpašić (25) koji su već u vezi te ne mogu obuzdati strasti. O njihovim vrućim akcijama pod plahtom već bruji cijela Bijela kuća, ali i regija.

Majku maloljetne Milice je to strašno pogodilo te je otkrila kako je izvan sebe zbog ponašanja kćeri pred kamerama. "Trudim se biti dobro, koliko je to moguće. Nikako to nisam očekivala od nje, mislila sam da ne postoji šansa da moje dijete napravi tako nešto. Stvarno sam razočarana ponašanjem svoje kćerke, teško mi je. Više me ništa ne može iznenaditi", kazala je Ana Veselinović za Kurir.rs.

'Ne znam što joj se desilo'

Kaže kako je njezina kćer dosad imala tek jednu vezu, koju ona i suprug nisu odobravali. " Moja kći je imala samo jednu vezu da ja znam. Godinu i po dana je bila s tim dečkom, ja nisam bila za tu vezu, ali je ona tog dečka mnogo voljela. Mi smo o našem djetetu uvijek vodili računa, bila nam je pred očima, imala je samo malo problemčića u školi kada se zaljubila u tog dečka. Ode u Paraćin u školu i stalno se tamo viđa sa njim, a mi nismo dozvoljavali da se viđa sa njim."

"Nije nam se taj dečko svidio, zbog nekih porodičnih problemčića, ne bih sada to otkrivala. Plašili smo se šta sve može tu da bude. Plašili smo se da ne napusti školu i ne pobjegne sa njim, da se ne uda… Milica se nikad nije upuštala tek tako u neke veze. Pričala mi je da mora s nekim prvo biti prijatelj. Nikad nisam čula da je Milica bila s nekim na jedno večer. Ne znam šta joj se desilo", kaže Ana.

'Iznevjerila me je'

Ana kaže kako strahuje za svoje dijete. "Meni se nije dopalo Mensurovo ponašanje prema Mini, dok su oni bili zajedno u Zadruzi, tako bi se možda ponašao i prema Milici. Plašim se za svoje dijete, mnogo je brzo i na loš način ušla u tu vezu sa Mensurom. Ni u ludilu nisam očekivala sve to od nje. Iznevjerila me je, da nije moja svašta bih rekla, a njoj ću u oči svašta i reći", rekla je majka te dodala kako je zbog svega završila i na Hitnoj.

"Ja sam poslije trećeg dana od Miličinog ulaska u Zadrugu završila u Hitnoj zbog visokog pritiska. Ja više nisam mogla da podnesem to. Možda se desila ljubav, ali njoj ipak takvo ponašanje ne priliči, ne mogu je prepoznati", kaže Veselinović.