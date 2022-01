Pjevačica Andrea Šušnjara (34) na svom je TikTok podijelila videospot za pjesmu "Maslačak" koji je ubrzo postao viralni hit na toj društvenoj mreži, piše 24 sata.

Tonči Huljić (60) je tu pjesmu napisao 2011. godine, a on je odmah uklonjen s društvenih mreža zbog eksplicitnog sadržaja. Andrea je, naime, u spotu bila odjevena u korzet i ponašala se poput domine, što je tada bilo vrlo provokativno.

"Nedavno sam otvorila i TikTok i shvatila da se ekipa 'nakačila' i to na način da me na koncerte u svoje gradove zovu tako što pjevaju 'Maslačak'. To se dopalo poznatim TikTokerima pa su i oni počeli pjevati i dijeliti 'Maslačak', pjesmu koja je sve ove godine bila nepoželjna na YouTubeu", kazala je Andrea za 24 sata.

Spot je bio zabranjen

Spot za "Maslačak" bio je godinama zabranjen, a mogle su ga pogledati samo osobe starije od 18 godina. Uradak je dva dana nakon izlaska bio uklonjen s YouTubea zbog neprikladnog sadržaja. Naime, Andrea u spotu muči zavezanog muškarca koji ima povez na očima.

"Maslačak je valjda tada bio šok za YouTube zajednicu, premda se i prije deset godina puno gorih scena dalo vidjeti i u spotovima i u filmovima. No, pokazalo se da je ta pjesma i bez spota postala sada viralni hit, a kako je u međuvremenu uklonjena s YouTubea, spot danas bilježi gotovo dva milijuna pregleda, a ljudi ispod pišu da su nas vidjeli na TikToku", ispričala je Andrea.

One se, kaže, više puta nasmijala dok je gledala korisnike TikToka uz stihove pjesme, a raznježi se kada joj se jave mladi obožavatelji.

"Da, ja jesam najnovija pjevačica Magazina, ali u bendu sam već jedanaest godina, i mnogi od tih momaka i cura danas mi govore kako imaju našu zajedničku sliku iz vremena kada su još išli u vrtić", kazala je.