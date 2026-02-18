FREEMAIL
SKUPI LIM U KOMADIMA /

Poznati YouTuber razbio BMW od 200.000 eura: Usred noći udario u parkirane aute

Poznati YouTuber razbio BMW od 200.000 eura: Usred noći udario u parkirane aute
Foto: Screenshot/Instagram/simisfws

Izgubio je kontrolu nad skupocjenim BMW-om i udario u parkirane automobile

18.2.2026.
18:34
Hot.hr
Screenshot/Instagram/simisfws
Poznati YouTuber Bojan Simonović Simi doživio je tešku prometnu nesreću oko četiri sata ujutro u Novom Sadu, doznaje Blic

Nesreća se dogodila na Bulevaru oslobođenja, gdje je, prema sumnjama, Simonović izgubio kontrolu nad skupocjenim BMW-om M4 CS, čija se vrijednost procjenjuje na oko 200 tisuća eura. Automobil je u potpunosti uništen, a dijelovi razasuti na sve strane.

Prema zasad dostupnim informacijama, u nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba. Neslužbeno se doznaje da je YouTuber vozilom udario u nekoliko parkiranih automobila.

Kako neslužbeno saznaje srpska info Simi je nakon prometne nesreće priveden, jer je po dolasku policije utvrđeno da je vozio pod utjecajem alkohola. Imao je 1,6 promila alkohola u krvi.

POGLEDAJTE VIDEO: Meta je osmislila način da budete 'živi' na mrežama i kad umrete: Mooolim!?

SrbijaBmwPrometna NesrećaYoutuber
