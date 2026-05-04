Veliki gastronomski test pred francuskim stručnjacima – tko je podigao ljestvicu najviše?

Lukina prednost i bitka s vremenom

U novom izazovu, mladi i ambiciozni Luka iz Metkovića svom je timu donio ključnu prednost. Kuhanje za goste francuskog veleposlanstva, stvorilo je atmosferu prepunu tenzija u kojoj je svaka sekunda bila presudna, a svaka pogreška nedopustiva.

Foto: Voyo

Članovi timova, pod budnim okom svojih mentora, chefova Tonija Bobana, Stivena Vunića i Tibora Valinčića, pokazali su različite razine snalažljivosti. Dok su neki briljirali, demonstrirajući zavidnu tehniku i smirenost pod pritiskom, drugi su posustali pod teretom ogromnih očekivanja. Kuhinje su bile poprište kreativnosti, ali i stresa, gdje se odlučivalo o sudbini timova u natjecanju.

Strogi sud bez kompromisa

Kada su tanjuri napokon stigli pred goste, uslijedio je najnapetiji dio večeri. Komentari francuskih znalaca bili su, očekivano, iskreni, direktni i bez uljepšavanja. Svako jelo secirano je do najsitnijih detalja – od teksture i ravnoteže okusa do same prezentacije. Nije bilo mjesta za kompromise, a svaka kritika bila je lekcija za natjecatelje.

Foto: Voyo

Pobjedu je na kraju odnio tim koji je, prema ocjeni sudaca, pokazao savršen spoj besprijekorne tehnike, bogatstva okusa i inovativne kreativnosti.

Foto: Voyo

Nova epizoda je već sada dostupna na Voyo, a sutra ju gledajte na RTL-u u 21:15.