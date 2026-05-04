Upozorenje: Ovih 8 filmova bi ti moglo 'preokrenuti svemir'

Platforma Voyo donosi raznoliku kolekciju SF naslova koji će zadovoljiti i najzahtjevnije filmofile, od distopijskih drama do akcijom nabijenih spektakala.

Propitivanje budućnosti i ljudske prirode

U bliskoj budućnosti koju oslikavaju neki od filmova, tehnologija nudi rješenja za najveće životne izazove, ali uz visoku cijenu. U SF romantičnoj komediji 'Generacija iz kapsule' redateljice Sophie Barthes, par iz New Yorka, Rachel (Emilia Clarke) i Alvy (Chiwetel Ejiofor), odlučuje se na roditeljstvo uz pomoć odvojivih, umjetnih maternica. Dok Rachel, ambiciozna menadžerica, objeručke prihvaća ovu inovaciju, njezin suprug Alvy, botaničar zaljubljen u prirodu, gaji sumnje. Film na satiričan način istražuje otuđenost modernog čovjeka od prirode i postavlja pitanje gubi li se nešto esencijalno u utrci za praktičnošću.

Slične teme istražuju i francuski naslovi. 'Zvijer' (La bête) vodi nas u svijet u kojem umjetna inteligencija dominira, a ljudske emocije smatraju se prijetnjom. Glavna junakinja Gabrielle (Léa Seydoux) mora pročistiti svoj DNK prolazeći kroz prošle živote, gdje se suočava s opasnom ljubavi. S druge strane, apokaliptična komedija 'Carstvo' (L'empire) na jedinstven način pristupa vječnoj borbi dobra i zla. U tjelesnom hororu 'Supstanca', Demi Moore glumi ostarjelu zvijezdu koja koristi lijek s crnog tržišta kako bi stvorila svoju mlađu, savršenu verziju, otvarajući brutalnu raspravu o opsesiji mladošću.

Apsurdni heroji i epske bitke

Za ljubitelje akcije i nevjerojatnih zapleta, tu je Oscarom ovjenčani hit 'Sve u isto vrijeme'. Priča prati Evelyn Wang (Michelle Yeoh), vlasnicu praonice rublja koja usred porezne revizije otkriva da je ključna za spas multiverzuma. Evelyn mora putovati kroz alternativne stvarnosti, povezati se s različitim verzijama sebe i ovladati novostečenim moćima kako bi spriječila katastrofu. Ovaj film je apsurdistička mješavina komedije, drame, borilačkih vještina i znanstvene fantastike koja je osvojila publiku i kritiku diljem svijeta.

Ljubitelji franšiza mogu uživati u kolekciji od tri filma iz popularnog serijala 'Transformeri'. Prvi film, 'Transformeri', donosi epsku borbu između Autobota i Decepticona na Zemlju, s tinejdžerom Samom Witwickyjem (Shia LaBeouf) u središtu zbivanja. U nastavku 'Transformeri: Osveta poraženih', Decepticoni se vraćaju s misijom zarobljavanja Sama, a u 'Transformeri: Tamna strana Mjeseca', utrka za tajnama skrivene letjelice na Mjesecu prijeti uništenjem čovječanstva.

Bilo da tražite filmove koji potiču na razmišljanje o budućnosti i tehnologiji ili samo želite uživati u vrhunskoj akciji i vizualnom spektaklu, znanstveno-fantastična ponuda na Voyo nudi za svakoga ponešto. Ove priče dokazuju da je SF žanr življi no ikad, neprestano nas tjerajući da preispitujemo svijet oko sebe i ono što nas čini ljudima.