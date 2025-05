Upoznajte Darka (26), kandidata Farme: 'Život me baš nije nešto mazio' 

Darko je 26-godišnjak iz Zenice koji se u “Farmi” natječe za glavnu nagradu od 50 000 eura, ali mu to nije prioritet. “Kažu da sam dobra osoba, neki kažu i da sam hrabar. A u srcu dobar. Ali, sve po zaslugama. Emocije ispoljavam na sve moguće načine,” kaže iskreno, bez skrivanja svojih mana i vrlina.

Borac sa srcem: 'Moja mi obitelj znači sve'

Za Darka je obitelj najveća vrijednost u životu: “Moja mi obitelj znači sve. Mislim da je to najvažnije.” Upravo ta čvrsta povezanost daje mu snagu da se nosi sa svim izazovima koje mu život donosi. “Život me naučio da se nikada ne može sve sto posto planirati, da život pokaže da sve to može biti drukčije, da je zdravlje najvažnije. I sreća.” Unatoč mladosti, Darko nosi iza sebe mnogo životnih iskustava. “U svojih 26 godina iskusio sam dosta toga jer me nije baš nešto život mazio. Uvijek sam borac bio. To me učinilo jačim i izdržljivim,” priznaje.

Na “Farmu” se prijavio s jasnim motivom: “Prijavio sam se zbog nagrade i neke nove avanture, nekog novog iskustva.” Iako novac nije njegova glavna motivacija, zna što mu je zaista važno: “Meni novac nije toliko važan. Svakako mi nije najvažniji, jer postoje vrijednije stvari: ljubav, poštovanje, karakter.” Darko neće tolerirati dvoličnost: “Ne volim dvolične osobe, te neke igrice. Toga će sigurno biti. Tako da ću sigurno biti iznerviran.” Spreman je suočiti se sa svime što ga čeka, i pokazati da iza borca stoji čovjek sa srcem.

