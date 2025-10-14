'Ubice mog oca': Veliko finale kultne regionalne serije gledajte na Voyo

Nakon dugog iščekivanja, saga o inspektoru Aleksandru Jakovljeviću i njegovim istragama koje su prikovale gledatelje za ekrane diljem regije dobiva svoj konačni epilog. Sedma i ujedno posljednja sezona jedne od najpopularnijih kriminalističkih serija, "Ubice mog oca", stigla je ekskluzivno na platformu Voyo, donoseći odgovore na pitanja koja su mučila obožavatelje godinama. Pripremite se za četrnaest novih, napetih epizoda koje obećavaju biti najintenzivnije do sada.

Novi slučajevi, stari demoni: Što vas čeka u sedmoj sezoni?

Radnja finalne sezone započinje događajem koji iz temelja potresa ne samo policijske strukture, već i privatne živote glavnih likova – ubojstvom ministra policije Predraga Marjanovića. Ovaj čin otvara Pandorinu kutiju i pokreće lavinu događaja koja će testirati granice odanosti, pravde i morala. Na čelo policije dolazi novi, ambiciozni direktor Zvezdan, kojeg tumači Radivoje Raša Bukvić, a istraga o pucnjavi na ministra postaje apsolutni prioritet.

Foto: Voyo

Međutim, dok se tim bori s rješavanjem slučaja koji ima duboke političke implikacije, otvara se potpuno nova, paralelna istraga. Pronalazak tijela nepoznate mlade žene, upletene u svijet elitne prostitucije, vodi inspektore na mračan i neistražen teren. Ono što se isprva čini kao još jedan tragičan slučaj, ubrzo se pretvara u kompleksnu mrežu međunarodnog kriminala, otkrivajući istinu mnogo strašniju nego što je itko mogao zamisliti.

Foto: Voyo

U središtu svega ponovno je inspektor Aleksandar Jakovljević (Vuk Kostić). Taman kada se činilo da je uspio posložiti svoj život i pobjeći od demona prošlosti, novi gubici i šokantna otkrića ponovno ga bacaju u vrtlog iz kojeg će se teško izvući. Njegova borba za istinu postaje osobnija i opasnija no ikad.

Pojačanje u glumačkoj postavi

Uz Vuka Kostića, koji je postao sinonim za lik beskompromisnog inspektora, u posljednjoj sezoni gledamo i dobro poznata lica bez kojih serija ne bi bila ista. Svoje uloge repriziraju Marko Janketić kao Mirko Pavlović, Miodrag Radonjić, Nina Janković Dičić, Slavko Štimac, Marko Vasiljević te Sloboda Mićalović kao inspektorica Dunja.

Glumačkoj ekipi pridružuju se i snažna nova imena. Najzvučnije pojačanje je Radivoje Raša Bukvić u ulozi novog direktora policije, a uz njega su tu i Ana Franić, Jovana Stipić, Nikola Šurbanović, Filip Hajduković i mnogi drugi, čiji će likovi unijeti potpuno novu dinamiku u priču.

Iza kulisa velikog finala serije 'Ubice mog oca'

Scenaristica Nataša Drakulić, koja stoji iza svih sezona serije, otkrila je kako je rad na finalu bio poseban izazov jer je odlučila "okrenuti priču naglavačke". Tema sezone, koja zadire u skriveni svijet elitne prostitucije i njezine veze s međunarodnim kriminalnim lancima, iznimno je ozbiljna i aktualna. Priča je, kao i dosad, inspirirana stvarnim događajima i razvijena u konzultaciji s policijom i relevantnim institucijama, što joj daje dodatnu težinu i autentičnost. Režiju potpisuju provjereni redatelji Miloš Kodemo i Miloš Radunović.

Foto: Voyo

Serija "Ubice mog oca", od samog je početka prikazivanja postala fenomen. Iako je tijekom godina izazivala podijeljena mišljenja, posebice u pogledu glumačkih izvedbi, njezina zamršena radnja, nepredvidivi obrati i hrabro otvaranje kontroverznih tema osigurali su joj status kultne serije i vojsku vjernih obožavatelja.

Foto: Voyo

Posljednja sezona obećava rasplet svih ključnih misterija, a gledatelji će napokon saznati tko je vukao konce iz sjene, tko je manipulirao istinom i, najvažnije, tko je pravi ubojica. Pripremite se za finale koje će vas ostaviti bez daha – svakodnevno pratite novu epizodu sedme sezone serije "Ubice mog oca" samo na na platformi Voyo!