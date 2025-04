Momci suprugama pripremili večere, Manuel priznao: 'Bio je pravi trenutak za poljubac, ali suzdržao sam se'

Novi dan u eksperimentu "Brak na prvu" Jeannette i Simon započeli su, kao i svaki, u odličnom raspoloženju.

"Mi čim se probudimo energija je odlična, smijemo se, muzika je tu, uživamo - što je meni u suštini najvažnije", rekla je Jeannette, a Simon dodao: "Mislim da ovo vrijeme bolje provodimo nego svi ostali. Među nama postoji otvorenost i spontanost, ali da to ide u neku daljnju sferu, apsolutno ne."

Nemir u odnosu

Ekspert Matej Sakoman stigao je u posjet Irmi i Marku kako bi s njima popričao o njihovom odnosu. Za početak, pitao ih je što misle jedno o drugome i oboje su odgovorili pozitivno i istaknuli vrline svog partnera. Na pitanje kako se osjećaju u odnosu, Irma je rekla: "Uz njega ne osjećam svoju uobičajenu smirenost i pozitivu. Osjećam neki nemir u našem odnosu", a Marko rekao: "Ne treba okolišati, treba ući direktno u to da vidimo što se događa i da to riješimo ili ne riješimo. Povukao sam se i osjećam neku prazninu."

Foto: RTL

Slijedilo je pitanje o tome žele li biti u vezi jedno s drugim pa je Irma iskreno rekla: "Moja vrata su otvorena. Ja ću uvijek imati i volje i truda i ljubavi u sebi za dati u ovo. I kad sam ljuta, ja ću nastaviti analizirati i tražiti u sebi nešto bolje što ti mogu dati. Ja sam takvog stajališta da se sve uvijek mijenja i da za sve ima nade."

"Možda je na početku postojala volja u meni, ali s vremenom, kako sam shvatio da stalno dolazimo do nekih prepreka i da nam to ide sporo i traljavo i neobično, onda sam možda i izgubio volju", priznao je Marko pa mu je Irma rekla: "Mislim da komunikacijom i trudom možemo neke stvari saznati i tu možda ima nekog potencijala i sad smo možda u nekoj krizi, ali možda mi to riješimo."

Foto: RTL

"Ali baza nam je loša", odgovorio je Marko.

"Prva stvar koju treba staviti u perspektivu je to da počneš očekivati uspjeh. Očekivanje uspjeha ovisi o želji za uspjehom. Ako ti prvo odlučiš željeti da to upali, onda možeš očekivati da će to uspjeti i onda to podrazumijeva promjenu tvog napora", mudro je zaključio Sakoman i predložio da se Irma i Marko prime za ruke, a zatim im sugerirao da svaki dan odu u šetnju i drže se za ruke te da gledaju kako zajedno mogu bolje u ovoj situaciji, a manje pričaju o sebi i manje pričaju općenito.

Upitnik o intimi

Zatim su eksperti parovima poslali novo pismo i novi zadatak - ispunjavanje upitnika o svojoj intimi. Kandidate su neka pitanja nasmijala, neka zbunila, a neka dovela u škakljive situacije, a onda su jedni drugima trebali otkriti svoje odgovore. Irma je Marku priznala kako su joj na muškarcu posebno privlačne ruke i dlanovi, Igor s Doris podijelio neke svoje fantazije, Hrvoje se čudio Silvijinom neznanju. Doris je priznala da bi voljela da se Igor više šali, a manje pametuje.

Foto: RTL

"Šokiralo me što nije napisala što joj se najviše sviđa kod mene - jesam li joj zgodan, jesam li lijep, a ne ostavit prazno", komentirao je Manuel, a Ema priznala da misli da je Manual zgodan i da ni sama ne zna zašto to nije napisala. Manuel je svojoj supruzi priznao kako bi volio da nije tako jak karakter pa je Ema jednostavno rekla: "Ja sam takva kakva jesam i izvana i iznutra i tko se sa mnom ne pronađe, taj za mene nije i to je to."

Foto: RTL

Kristina je Franji rekla da mu nedostaje samopouzdanja, a Franjo se našalio kako je popis toga što bi promijenio kod Kristine ispisan preko cijele stranice. Ipak, na kraju je rekao kako bi volio da je Kristina nešto tiša i da ima manju potrebu za dominacijom.

"Ja mogu apsolutno biti nedominantna ako se muškarac pokaže dominantnim."

Romantične večere

Nakon analize upitnika stigao je novi zadatak - djevojke su se zaputile na trening pole dancea, a za to vrijeme njihovi supruzi trebali su im napisati pjesmu i pripremiti romantičnu večeru. Marko je počeo pisati Irmi pjesmu, ali odustao jer je to smatrao pretjeranom gestom s obzirom na stanje njihova odnosa. Hrvoju se cijeli zadatak činio pomalo usiljen jer on baš nije romantična osoba i više uživa izvesti partnericu na večeru i uživati u njenoj energiji.

Foto: RTL

Djevojke su bile oduševljene iznenađenjima koje su im priredili njihovi supruzi. Silvija je oduševljeno zagrlila Hrvoja, Irma je bila sretna što joj Marko pridaje pažnju, a Kristina zadovoljna što joj je Franjo pripremio večeru.

"Simon se trudi svaki dan, tako da je ovo samo vrhunac svakoga dana", zadovoljno je komentirala Jeannette.

Foto: RTL

Gotovo pao poljubac

Manuel je srdačno dočekao Emu i rekao joj kako lijepo miriše pa dodao: "Unaprijed ti se ispričavam. Potrudio sam se napraviti nešto, ali imali smo skromne namirnice tako da sam napravio samo sendviče, ali to su sendviči puni ljubavi."

"Znam da nije imao ništa drugo jer nismo bili u kupovini. Snašao se i cijenim snalažljivost. Ovo je prvi put da vidim njegovu romantičnu stranu i sladak je", rekla je Ema.

Manuel i Ema zaplesali su nakon večere. Ema je otkrila da ju dečko nikad nije pitao da pleše s njim i da joj je ovo bila baš slatka gesta.

Foto: RTL

"Bio je pravi trenutak za poljubac, ali ja sam ostao suzdržan jer smatram da nije još trenutak za to", zaključio je Manuel.

Irma i Marko dan su završili u šetnji, ali Marko se nije htio držati se s Irmom za ruke te joj je rekao da ekspert Matej Sakoman nije to mislio doslovno s čim se Irma nije slagala.

