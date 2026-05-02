Tko je Booba? Simpatični crtić s milijardama pregleda koji možete gledati i na Voyo

Upravo to je uspjelo Boobi, dražesnom i znatiželjnom stvorenju čije pustolovine na YouTubeu broje više od 22 milijarde pregleda. Nakon što je postao internetska senzacija, ovaj popularni crtić stigao je i na domaće ekrane, a dostupan je i na platformi Voyo.

Tko je zapravo Booba?

Booba je simpatično stvorenje koje svijet promatra s nevinošću i znatiželjom petogodišnjeg djeteta. Nitko ne zna odakle je točno došao, no čini se da je preskočio posljednjih sto godina ljudskog razvoja, pa s neiscrpnim entuzijazmom istražuje moderni svijet. Budući da ne govori, svoje osjećaje i doživljaje izražava kroz pokrete i zvukove, što ga čini univerzalno razumljivim djeci diljem svijeta. Njegovi nespretni pokušaji da shvati kako funkcioniraju svakodnevni predmeti često završavaju smiješnim i kaotičnim situacijama, no Booba svemu pristupa s vedrinom i bez trunke ljutnje.

Recept za uspjeh bez ijedne riječi

Tajna Boobine popularnosti leži u jednostavnosti. Crtić se oslanja na vizualni humor koji podsjeća na klasike poput 'Toma i Jerryja', ali s modernim zaokretom. Kako je objasnio Olivier Bernard, suosnivač produkcijske kuće Kedoo Entertainment, iza naizgled jednostavne komedije kriju se važne poruke. Serija je osmišljena tako da kod djece potiče empatiju, znatiželju i otpornost, učeći ih kroz zabavne situacije o brizi za druge i inkluzivnosti. Upravo je neverbalni format omogućio Boobi da od samog početka na YouTubeu stekne globalnu publiku, bez jezičnih i kulturnih barijera.

Od internetske zvijezde do najvećih svjetskih platformi

Boobin put do uspjeha započeo je na internetu, gdje je organski izgradio zajednicu koja danas broji više od 20 milijuna pretplatnika na YouTubeu. Taj ga je uspjeh katapultirao na najveće svjetske streaming servise i televizijske kanale. Domaća publika njegove avanture već može pratiti, a 4 sezone dostupne su i na streaming servisu Voyo.

Booba je dokaz da za kvalitetan dječji sadržaj nisu potrebni komplicirani dijalozi, već samo puno srca, humora i mašte. Ako tražite crtić koji će zabaviti cijelu obitelj i potaknuti dječju znatiželju, Boobine otkačene pustolovine idealan su izbor.