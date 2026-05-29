Što vas čeka na platformi Voyo u lipnju?

Povratak reality fenomena u novom ruhu

Jedan od najočekivanijih noviteta svakako je dolazak reality showa 'Farma Slovenija'. Show okuplja devetnaest kandidata spremnih na život bez modernih tehnologija. Posebnu dinamiku ovoj sezoni daje poznato lice malih ekrana Nuša Šebjanič iz posljednje sezone 'Gospodina Savršenog'. Na platformu stiže 8. lipnja.

Uz Farmu, ljubitelje realityja oduševit će i dolazak sedme sezone planetarno popularnog američkog showa 'Love Island USA'. koji možete gledati od ponedjeljka, 1. lipnja. Vruće ljetne romanse, dramatični preokreti i potraga za ljubavlju i pobjedom ponovno će prikovati gledatelje uz ekrane.

Adrenalin na Jadranu: Svjetska elita u Dubrovniku

Lipanj na Voyo donosi i sportski spektakl svjetske klase, izravno s jedne od najljepših svjetskih pozornica. Dubrovnik će biti domaćin treće utrke E1 Svjetskog prvenstva, natjecanja futurističkih električnih glisera koje spaja vrhunsku tehnologiju, sportsko uzbuđenje i snažnu ekološku poruku. Utrka se održava 13. i 14. lipnja, a možete ju pratiti uživo putem platforme Voyo. Prvenstvo je dodatno popularizirano sudjelovanjem timova čiji su vlasnici globalne sportske ikone poput Rafaela Nadala, Toma Bradyja i LeBrona Jamesa.

Bogat sportski program za sve ukuse

Voyo nastavlja biti dom i za ljubitelje oktanskih sportova. Ugovor za Formulu 1 osigurava prijenose svakog dijela trkaćeg vikenda bez reklama, uključujući treninge, kvalifikacije, sprint-utrke i, naravno, nedjeljne Velike nagrade. Gledatelji mogu pratiti i utrke Formule 2, gdje se kale budući F1 prvaci, kao i utrke Formule 3.

Ponuda borilačkih sportova također je impresivna. Platforma prenosi mečeve Zuffa Boxinga, organizacije koja se ističe kao najbrže rastuća u svijetu profesionalnog boksa. Tu su i FNC Vikings, posebno izdanje Fight Nation Championshipa koje publici predstavlja novu generaciju talentiranih boraca s regionalne scene. Za nogometne entuzijaste, Voyo nudi i odabrane utakmice UEFA Youth League, natjecanja u kojem se za prestiž bore mladi talenti najboljih europskih klubova do 19 i do 17 godina. Program sporta uživo bogatiji je za dva kanala na TV uživo, gdje su ZonasportTV i Zonasport 2.

A platforma priprema još iznenađenja u polju sporta tokom lipnja.

Nove serije za duge ljetne večeri

Nakon dnevnih uzbuđenja, večernji program na Voyo donosi pregršt novih serijskih naslova. Domaća i regionalna produkcija biti će bogatija za serije 'Grijeh' i 'Bunar', koje donose napete i emotivne priče. Ljubitelji turskih drama uživat će u novoj seriji 'Prekinuta priča', dok će poklonike misterija i stvarnih zločina zaintrigirati true crime serijal 'Nagrada za šutnju'.

S ovako raznolikim i bogatim sadržajem, Voyo u lipnju nudi jedinstveno iskustvo gledanja, spajajući ekskluzivne sportske događaje, popularne reality formate i kvalitetan serijski program. Voyo kao središte zabave, nudi za svakoga ponešto i postavlja standarde za nadolazeće ljetne mjesece. Pratite na platformi i ostala iznenađenja koja smo vam pripremili tokom lipnja, ali i ljentih mjeseci pred nama!