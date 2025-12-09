FREEMAIL
VOYO PREMIJERA /

Stiže serija 'Ožiljak' pisaca i redatelja megapopularne 'La Casa de Papel'

Stiže serija 'Ožiljak' pisaca i redatelja megapopularne 'La Casa de Papel'
Foto: Voyo

Ne propustite premijeru serije 'Ožiljak' u petak 19. prosinca samo na Voyo

9.12.2025.
13:51
Hot.hr
Voyo
Serija 'Ožiljak' koju premijerno možete gledati na Voyo 19. prosinca, stiže iz kreativnih ruku pisaca i redatelja, već dokazanih i proslavljenih serijom 'La Casa de Papel' koja je požnjela svjetski uspjeh. 'Ožiljak' je priča prema romanu najpoznatijeg živućeg španjolskog autora, Juana Gomeza Jurada, a već u prvim kadrovima obećava napetost, uzbudljive zaplete i složene likove. Pravi recept za globalni uspjeh. A vi možete biti prvi koji eskluzivno u Voyo premijeri otkrivate što se događa u osam epizoda serije 'Ožiljak'. 

Stiže serija 'Ožiljak' pisaca i redatelja megapopularne 'La Casa de Papel'
Foto: Voyo

Ožiljak je stvaran i traži osvetu

Serija 'Ožiljak' prati lik Irine, čije su roditelje ubili mafijaši, a sestru oteli i prodali u ropstvo. Taj tragičan događaj ostavio je neizbrisiv trag na njezinu koži – ožiljak na obrazu, ali i u duši. Provela je 15 godina trenirajući u divljini Balkana, a sada je odlučila osvetiti svoju obitelj. Njezin put dovodi je do Simóna, programera iz Baskije, kojeg je upoznala preko online dating stranice. Ne znajući da je Irina puno više od obične žene, Simón postaje ključni lik u njenom krvavom pohodu.

Stiže serija 'Ožiljak' pisaca i redatelja megapopularne 'La Casa de Papel'
Foto: Voyo

Stefan Kapičić u glavnoj glumačkoj postavi 

Glumačka postava serije 'Ožiljak' ostavit će vas bez daha. Čine je međunarodno proslavljena imena – Milena Radulović, poznata po ulozi u seriji 'Toma', koju možete gledati na Voyo, glumi Irinu, dok Juanlu González igra Simóna. Jedan od najvećih aduta serije je i srpski glumac Stefan Kapičić, kojeg gledatelji pamte po ulozi u 'Deadpoolu' – on u 'Ožiljku' igra Borisa. Ulogu Tomasa tumači Luis Fernandez. Mladen Sovilj, kojeg poznajemo najviše iz biografske drame 'Kafana na Balkanu', koju možete gledati Voyo, desna je ruka Kapičiću u seriji 'Ožiljak'.

Stiže serija 'Ožiljak' pisaca i redatelja megapopularne 'La Casa de Papel'
Foto: Voyo

Voyo premijera 'Ožiljka' donosi uzbudljivu i emotivnu priču koja je osnažena dinamičnom radnjom i izazovnim likovima. Budite uz Voyo 19. prosinca i prvi gledajte 'Ožiljak'.

Voyo PremijeraOžiljakStefan KapičićMilena RadulovićLa Casa De PapelToma
VOYO PREMIJERA /
Stiže serija 'Ožiljak' pisaca i redatelja megapopularne 'La Casa de Papel'