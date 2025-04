Silviji prekipjelo: 'Što još od kućanskih poslova Hrvoje ne voli? Pričati sa svojom ženom' 

Za neke je parove u “Braku na prvu” tjedan upoznavanja otvorio vrata novim uvidima i jačoj povezanosti. Drugima je, pak, otkrio pukotine koje su već neko vrijeme prisutne, ali ih se ignoriralo. Stručnjaci su pri posljednjem razgovoru detektirali Hrvojev zatvoreniji pristup i nesnalaženje u emocionalnim temama. To je očito prepreka koju Silvija pokušava, ali još ne uspijeva prijeći.

Silvija traži bliskost, Hrvoje traži mir – može li to zajedno?

Dok je Silvija uživala u prilikama da više dozna o suprugu i produbi odnos, Hrvoje nije skrivao nelagodu. “Već me nervoza hvata od ovih upoznavalica”, kroz smijeh priznaje Hrvoje, a Silvija dodaje: “Nisam ni sumnjala.” Njezin je stav bio jasan – željela je više komunikacije, više osobnih priča i više otkrivanja. No, već na početku igre s karticama, postalo je jasno da se među njima i dalje kriju brojne nepoznanice. “Izgubio sam se”, iskreno priznaje Hrvoje dok Silvija rezimira situaciju: “Kod ovog zadatka s karticama sam shvatila koliko se Hrvoje i ja i dalje uopće ne poznajemo. I koliko ja nemam nikakvih informacija o njemu, ni on o meni.”

Zadatak u kojem je trebalo pogađati odgovore na osobna pitanja pokazao se zahtjevnijim nego što su mislili. Na pitanje “Koji kućanski posao najmanje volim obavljati?” Silvija je brzo i točno odgovorila – pranje prozora. No, nakon toga, dodala je kroz šalu, ali i s dozom gorčine:

“Ako me pitate što još od kućanskih poslova Hrvoje ne voli, to bi bilo – pričati sa svojom ženom.”

