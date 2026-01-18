Zašto je Trump zapravo uveo carine? Stručnjakinja: 'Zastrašuje i ponižava saveznike'

Američki predsjednik Donald Trump koristi svoju prijetnju carinama protiv osam europskih saveznica NATO-a kako bi podijelio Europu, prema riječima više istraživačice Njemačkog instituta za međunarodne i sigurnosne poslove (SWP).

"Trump to čini jer može i jer je Grenland za njega važan 'trofej'", rekla je Laura von Daniels za dpa.

Ciljajući pojedine europske zemlje carinama, Trump nastoji "primijeniti maksimalan pritisak i podijeliti Europljane, koji su do sada bili čvrsto ujedinjeni u krizi na Grenlandu", rekla je.

'Oslanja se zastrašivanje i ponižavanje '

Proteklih tjedana više puta se nagađalo da bi Vrhovni sud SAD-a uskoro mogao presuditi o hitnim carinama i potencijalno ograničiti Trumpove jednostrane akcije, primijetila je von Daniels.

Ovlast za uspostavu carina leži na američkom Kongresu, ali Trumpova administracija zaobišla je zakonodavce pozivajući se na nacionalni zakon o izvanrednim situacijama iz 1977. poznat kao Zakon o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima (IEEPA).

Prema zakonu, predsjednik može izdavati uredbe u kriznim situacijama bez uključivanja parlamenta. To bi djelomično moglo objasniti tajming Trumpove iznenadne odluke o carinama, rekla je von Daniels.

Drugi mogući razlog, dodala je von Daniels, je proračunata demonstracija moći uoči Trumpova planiranog putovanja na Svjetski ekonomski forum u Davosu, koji bi trebao početi u ponedjeljak.

"Trump se oslanja na zastrašivanje i ponižavanje vlastitih saveznika, prije svega Danske i Grenlanda", rekla je.

Sa sigurnosne i ekonomske perspektive, nema razumljivih razloga za taj potez, prema riječima stručnjakinje.

Umjesto toga, Trump možda nastoji potkopati jedinstveni stav "koalicije voljnih" koja brani interese Grenlanda i poštivanje međunarodnog prava.

Grenland je rekao ne

Trump je u subotu najavio da će SAD uvesti dodatne 10-postotne carine na uvoz iz osam europskih zemalja od 1. veljače zbog spora o Grenlandu.

U više navrata je rekao da želi posjedovati Grenland kako bi mogao zajamčiti sigurnost u Arktiku s obzirom na prijetnju koju prema njemu predstavljaju Kina i Rusija.

Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social rekao da će se carine odnositi na sav američki uvoz iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Nizozemske i Finske te će narasti na 25 posto od lipnja ako se ne postigne sporazum kojim bi SAD kupio Grenland.

Slovenska vlada u subotu je na virtualnoj sjednici odlučila poslati dva časnika slovenske vojske na Grenland "u cilju podrške regionalnoj sigurnosti", no nju Trump nije obuhvatio svojom objavom.

Uglavnom autonoman Grenland je dio teritorija Danske, članice NATO-a. Grenland je rekao da ne želi postati dijelom SAD-a, a članice NATO-a da SAD-u ne treba kontrola nad otokom kako bi štitio Arktik.

