Sedma sezona 'Love Island USA' stiže na VOYO: Sve o drami koja je osvojila svijet

Sezona, snimana u raskošnoj vili na Fidžiju, gledateljima obećava uvid u složene odnose grupe atraktivnih samaca koji su u potrazi za ljubavlju i glavnom nagradom od 100.000 dolara. No, ono što ovu sezonu izdvaja od prethodnih jest količina sirovih emocija, internetskih senzacija i kontroverzi koje su pratile natjecatelje i dugo nakon što su se kamere ugasile.

Zvijezda je rođena: Huda Mustafa i njezino putovanje

Svaka sezona 'Love Islanda' ima svoje zvijezde, no rijetko tko je dominirao ekranom i društvenim mrežama kao Huda Mustafa. Ova 24-godišnja fitness guru i majka od samog je početka pokazala da ne igra po pravilima. Njezina turbulentna veza s Jeremiahom Brownom, koja je započela vatreno već prve večeri, brzo se pretvorila u vrtlog ljubomore i napetosti. Gledatelji su bili prikovani za ekrane dok su pratili njezine emotivne ispade, koje je kasnije u intervjuima branila riječima: 'Barem sam bila stvarna. Točno tako sam se osjećala u tom trenutku.'

Njezin status internetske ikone zacementiran je u trenutku kada je drugom natjecatelju, Nicu, otkrila da ima kćer. Njezina izjava 'I'm a mommy', na što je on uzvratio 'Mommy? Mamacita!', postala je globalni viralni fenomen koji su rekreirale i slavne osobe poput Demi Lovato. Ipak, Hudin put nije bio nimalo lak. Nakon što su gledatelji glasovanjem razdvojili nju i Jeremiaha, spajajući ga s novom natjecateljicom Iris, Huda se našla u nezavidnoj poziciji. Svoju je priču nastavila s Chrisom Seeleyjem, s kojim je stigla do samog finala, samo da bi njihov odnos doživio spektakularan kraj.

Od romantičnih prekida do neočekivanih pobjednika

Finale sezone donijelo je jedan od najbizarnijih trenutaka u povijesti showa. Tijekom njihove posljednje romantične večere, Huda i Chris su prekinuli svoju vezu dok je u pozadini pjevačica izvodila pjesmu 'Moon River'. Taj trenutak, koji je Huda opisala kao 'komičan do bola', savršeno sažima kaotičnu prirodu cijele sezone. Par je na kraju osvojio treće mjesto, na vlastito iznenađenje.

Pobjedu su odnijeli Amaya Espinal i Bryan Arenales, par koji je osvojio srca publike svojom iskrenošću i energijom. Njihova priča dokaz je da se u vili zaista može pronaći ljubav, unatoč svim izazovima. Drugo mjesto pripalo je Olandriji Carthen i Nicu Vansteenbergu, čiji se odnos razvio iz prijateljstva u nešto više, postavši favorit mnogih gledatelja. No, kao i kod većine parova iz showa, ni njihove veze nakon izlaska iz vile nisu bile pošteđene iskušenja vanjskog svijeta.

Iako je sezona bila usredotočena na ljubav, nije nedostajalo ni ozbiljnijih tema. Nekoliko natjecatelja moralo je napustiti vilu zbog rasističkih objava iz prošlosti koje su isplivale na društvenim mrežama, što je pokrenulo važne razgovore o odgovornosti i posljedicama. Drama se nastavila i nakon showa, a posebno je odjeknuo incident tijekom prijenosa uživo u kojem je Huda sudjelovala, a gdje je izrečena rasna uvreda na račun njezine kolegice Olandrije, što je dovelo do gubitka sponzorskog ugovora i javne isprike.

Sedma sezona 'Love Island USA' nudi sve što obožavatelji ovog formata traže: strastvene romanse, slomljena srca, prijateljstva i, naravno, ogromnu dozu drame. Pripremite se za ljeto ispunjeno uzbuđenjem jer ova sezona nije samo reality show, već kulturni fenomen koji se ne propušta.

