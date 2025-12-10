Sedam zanimljivosti o Štrumpfovima koje sigurno niste znali

Ekipa podcasta "Kamera, akcija, Voyo!" posjetila je srce Belgije kako bi zavirila iza kulisa čarobnog svijeta Štrumpfova. U sjedištu tvrtke Peyo Company, koja i danas, 67 godina nakon njihova nastanka, budno čuva nasljeđe malenih plavih stvorenja, razgovarali su s onima koji najbolje poznaju njihove tajne. Veronique Culliford, kći tvorca Štrumpfova, Pierrea Culliforda, poznatijeg kao Peyo, otkrila je nevjerojatne detalje o nastanku i životu omiljenih likova uz koje su odrasle generacije. Iako mislite da o njima znate sve, pripremite se na iznenađenja.

Foto: Peyo Company

Ime "Štrumpf" nastalo je zbog – soljenke

Jedan od najvećih misterija, kako su Štrumpfovi dobili svoje neobično ime, zapravo je rezultat simpatične anegdote. Priča nas vodi na belgijsku obalu, gdje je crtač Peyo bio na ručku s kolegom i prijateljem.

"Moj otac je htio zamoliti prijatelja da mu doda soljenku, no nije se mogao sjetiti prave riječi", prisjetila se Veronique. "Umjesto toga, izletjelo mu je: 'Dodaj mi štrumpf!' (franc. Passe-moi le schtroumpf!)." Franquin je prihvatio šalu i odgovorio: "Evo, štrumpfam ti štrumpf."

Dvojac je ostatak ručka proveo "štrumpfajući", a Peyo je novu riječ zapisao u svoju bilježnicu, misleći kako bi mu jednog dana mogla zatrebati. Nije ni slutio da je upravo stvorio ime koje će postati poznato diljem svijeta.

Foto: Peyo Company

U plavo ih je obojila mama

Iako je Peyo bio genijalan crtač, za prepoznatljivu plavu boju Štrumpfova zaslužna je njegova supruga i Veroniqueina majka, koja je bila zadužena za bojenje njegovih stripova. Dok su tražili idealnu boju za mala šumska stvorenja, suočili su se s problemom.

"Zelena i smeđa bi se stopile s prirodom, crvena je bila previše agresivna, a žuta je djelovala tužno. Nisu mogli imati ni ljudsku boju kože", objasnila je Veronique. Procesom eliminacije, njezina je majka predložila: "A zašto ne plava?" Smatrala je da će se plava boja lijepo isticati u šumskom okruženju. Ostalo je povijest.

Foto: Voyo

Štrumpfeta je inspirirana stvarnom osobom

Jedina dama u originalnom selu Štrumpfova, Štrumpfeta, svoj šarm i izgled duguje upravo Veronique Culliford. Njezin otac, dok je osmišljao ženski lik, inspiraciju je pronašao u vlastitom domu.

"Bila sam djevojčica, a otac me često skicirao kako bi proučio kako se djevojčice kreću, igraju s kosom i ponašaju. Tako da, da, ja sam bila inspiracija za Štrumpfetu", otkrila je Veronique uz osmijeh.

Foto: Voyo

Gargamel je svugdje Gargamel, ali Štrumpfovi imaju 55 imena

Ime "Štrumpf" (Schtroumpf) teško je izgovoriti na mnogim jezicima, zbog čega je prevedeno na više od 55 načina. U Njemačkoj su tako "die Schlümpfe", u Italiji "i Puffi", a u Španjolskoj "los Pitufos". Kineski prijevod je posebno poetičan: "mali plavi duhovi", jer koncept "štrumpf jezika" nije bilo moguće doslovno prevesti.

Ipak, njihov najveći neprijatelj, čarobnjak Gargamel, u cijelom svijetu nosi isto ime. Mijenja se samo izgovor, ali ime ostaje nepromijenjeno, kao i ime njegova mačka Azriela.

Foto: Peyo Company

Peyo je prvog Štrumpfa nacrtao u potpuno drugom stripu

Štrumpfovi su službeno debitirali u stripu "Johan i Peewit" 1958. godine. Peyo je, naime, počeo raditi kao crtač sa samo 15 godina kao crtač u belgijskim novinama. Bio je to rani pokazatelj talenta koji će desetljećima kasnije osvojiti svijet. U stripu je nacrtao potpuno novog lika koji se jako svidio uredniku. Pa ih je nacrtao još, i uskoro stvorio cijelo štrumpfselo.

Foto: Voyo

Svjetska slava nije bila planirana, dogodila se slučajno

Veronique ističe kako njezin otac nikada nije planirao stvoriti globalni brend. Štrumpfovi su postali svjetski fenomen tek početkom 80-ih, nakon lansiranja američke animirane serije studija Hanna-Barbera. Serija je izazvala neviđenu potražnju za igračkama i drugim proizvodima.

"Nismo to planirali. Publika je to tražila. Doslovno smo uskočili u vlak koji je već jurio", kaže Veronique. Njezin otac, koji je do kraja života ostao vrlo skroman čovjek, nikada nije mogao ni zamisliti da će njegova mala stvorenja postići takvu planetarnu slavu.

Foto: Paramount Pictures

Jedan od najvećih fanova je i Rihanna

Megapopularna pjevačica Rihanna priznala je kako jednostavno obožava Štrumpfove oduvijek. Zato joj se činilo nestvarnim kada je dobila priliku dati glas Štrumpfeti u novom filmu. "Ona svog menadžera zove Papa Štrumpf", otkrila je u podcastu Kamera, akcija, Voyo! marketinška direktorica Peyo Company, Nele De Wilde.

Foto: Paramount Pictures

Nakon gotovo sedam desetljeća, priča o Štrumpfovima i dalje je priča o obitelji, kreativnosti i nevjerojatnoj moći jedne slučajno izgovorene riječi za soljenku. Njihova plava boja i bezvremenske vrijednosti poput zajedništva, dobrote i humora i danas osvajaju srca djece i odraslih, dokazujući da prava čarolija nikada ne stari. Cijeli podcast Kamera, akcija, Voyo! pogledajte odman na YouTubeu i platformi Voyo, a Štrumpove naravno na Voyo!