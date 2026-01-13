Rihanna je veliki fan Štrumpfova: 'Svog menadžera zove Papa Štrumpf'

Štrumpfovi, koje možete gledati na Voyo, bezvremenski su fenomen koji generacijama uveseljava djecu diljem svijeta. Nastali u stripu, do danas su preplavili knjige, serije, filmove, remastered izdanja. Kako i ne bi, kada Štrumpfove vole baš svi. Na njihov 67. rođendan, otišli smo u Belgiju, gdje mali plavi nastaju od samog početka. U specijalnom izdanju podcasta 'Kamera, akcija, Voyo!' donosimo intervju s kćeri originalnog crtača Štrumpfova, razgovarali smo i s piscima iz Pariza koji pišu serije, doznali kada će nova sezona Štrumpfova i otkrili koji je celebrity najveći štrumpfofan.

Tajni nadimak za menadžera

Globalna glazbena ikona Rihanna veliki je fan Štrumpfova: "Oduvijek sam obožavala Štrumpfove. Čine me sretnom', rekla je Rihanna na promociji novog filma.

Foto: Paramount Pictures

Pa ne čudi stoga da je Rihanna s radošću pristala dati glas Štrumpfeti u novom filmu. "Novi film je suradnja s Paramountom, koji je producent i koji bira sve zvjezdane talente. Kada su nam predložili Rihannu, bili smo, naravno, iznimno uzbuđeni", ispričala je Nele De Wilde, marketinšta direktorica Peyo Company, naglasivši u podcastu 'Kamera, akcija, Voyo!' kako je prijedlog stigao direktno od holivudskog partnera.

Foto: Voyo

A otkrila nam je i ovaj detalj: 'Rihanna je dugogodišnja obožavateljica. Čak i svog menadžera zove Papa Štrumpf.'

Foto: Peyo Company

