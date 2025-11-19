Pogledajte ideje koje bi vam mogle osigurati bolji i lakši život
Najzanimljivije startupove iz showa 'Founder Games'
'Founder Games', novi regionalni show za startupe, donosi priče poduzetnika koji žele promijeniti način na koji učimo, putujemo, radimo, kupujemo i brinemo o sebi. Od 200 prijavljenih start up-ova, samo ih je 20 ušlo u natjecanje, a sedam najzanimljivijih pratimo kroz show.
Sedam startup-ova dizajniranih da vam olakšaju svakodnevnicu
Od 200 prijavljenih start up-ova, samo ih je 20 ušlo u natjecanje 'Founder games'. Donosimo pregled najzanimljivijih ideja – od personaliziranih dječjih priča do “Airbnb-a za urede” i inovativnih dentalnih proizvoda – koje pratimo kroz show 'Founder Games' na platformi Voyo.
Daidream – personalizirane interaktivne knjige i audioknjige za djecu
Daidream je hrvatski startup koji mijenja način na koji djeca doživljavaju priče. Platforma stvara personalizirane interaktivne knjige i audioknjige, u kojima dijete postaje glavni lik svoje priče.
Ovaj startup spaja tehnologiju, naraciju i dizajn kako bi potaknuo ljubav prema čitanju od najranije dobi.
Inclusio – intuitivna aplikacija za osobe s invaliditetom
Inclusio želi učiniti svakodnevicu pristupačnijom osobama s invaliditetom. Kroz intuitivnu aplikaciju, Inclusio olakšava pristup uslugama na lokacijama javnog i privatnog sektora – od institucija do komercijalnih prostora.
U showu 'Founder Games', tim Inclusio dobiva priliku pokazati kako tehnologija može ukloniti prepreke i omogućiti veću neovisnost korisnicima.
Lexi – AI pisac temeljen na bihevioralnoj psihologiji
Lexi je AI-powered writer koji koristi principe bihevioralne psihologije za izradu učinkovitog i uvjerljivog teksta. Idejni začetnici start up-a su Hrvati koji se natječu u showu 'Founder games' za nagradu od 300 000 eura koja bi njihovoj ideji dala dodatnio vjetar u leđa. Alat je posebno zanimljiv marketinškim agencijama, brendovima, content kreatorima i svima koji žele optimizirati komunikaciju.
Luccid Software – AI chatbot koji mijenja kompleksne kataloge
Luccid Software razvija AI chatbot koji se integrira s web stranicama proizvođača i zamjenjuje složene kataloge i sporu korisničku podršku. Umjesto dugog pretraživanja, kupac dobiva trenutne i točne odgovore kroz sučelje. To zvuči kao olakšanje svima kojima se ne da uporno i dugotrajno pretraživati gdje mogu naći povoljnije proizvode.
Aleflet – “Airbnb za urede” i fleksibilan radni prostor
Aleflet želi postati “Airbnb za urede”. Platforma pretvara neiskorištene uredske prostore u dijeljena i optimizirana radna mjesta, s automatiziranim određivanjem cijena i digitalnim ugovorima.
Kako rad od kuće i hibridni modeli postaju norma, Aleflet odgovara na realnu potrebu za fleksibilnim uredima. U showu Founder Games, dostupnom na Voyo platformi, možete pratiti kako ovaj koncept prolazi kroz kritike žirija i testiranje tržišnog potencijala. U moru neiskorištenih, ponajprije državnih prostora, ova se ideja čini vrlo primjenjivom i na Hrvatsku.
Doll’App – jednostavna i održiva prodaja odjeće
Doll’App je tech platforma za jednostavnu i održivu prodaju odjeće. Umjesto da odjeća godinama stoji u ormaru ili završi kao otpad, Doll’App korisnicima nudi lak put od fotografije do prodaje.
Ovaj startup prati globalni trend kružne mode, a kroz 'Founder Games' dobiva priliku pokazati kako tehnologija može podržati odgovorniju potrošnju.
Neonfunction – inovativna oralna higijena za osobe s aparatićem
Neonfunction razvija inovativne proizvode za oralnu higijenu namijenjene osobama koje nose aparatić. Cilj je olakšati svakodnevnu rutinu, učiniti čišćenje jednostavnijim i učinkovitijim te smanjiti komplikacije tijekom ortodontske terapije.
Svi koji su ikada muku mučili s aparatićem za zube, prepoznat će vrijednost ovog start up-a. U showu možete vidjeti kako se Neonfunction pozicionira između dentalne struke i krajnjih korisnika, spajajući medicinska znanja i praktična rješenja.
Founder Games na Voyo: gdje se ideje pretvaraju u stvarnost
U showu 'Founder Games' se ne traže samo dobre ideje, nego i izdržljivost, brzina prilagodbe i poduzetnički mindset. Kroz niz izazova, mentoriranja i eliminacija, startupovi poput Daidreama, Inclusia, Lexija, Luccid Softwarea, Alefleta, Doll’Appa i Neonfunctiona pokazuju koliko daleko mogu dogurati kada se nađu pod reflektorima.
