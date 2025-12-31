Pisci Štrumpfova ekskluzivno: 'Štrumpfeta je najteži lik za pisanje, a ponekad se i kreativno posvađamo'

U srcu Belgije, u kompaniji Peyo gdje su plava stvorenja prvi put ugledala svjetlo dana prije 67 godina, razgovarali smo s kreativnim dvojcem koji stoji iza globalno uspješne serije "Štrumpfovi 2021.". Amy Serafin i Peter Saisselin, scenaristi zaduženi za oživljavanje nasljeđa legendarnog Peya u 21. stoljeću, otkrili su nam u podcastu 'Kamera, akcija, Voyo!' tajne svog zanata, od toga kako modernizirati Štrumpfetu do kreativnih nesuglasica i likova koji nas čekaju u novoj sezoni. U bezvremenskim 'Štrumpfovima' uživajte na Voyo.

Ne popravljaj ono što nije slomljeno, samo 'pojačaj zvuk'

Kada su dobili zadatak udahnuti novi život u franšizu koju vole generacije, Amy i Peter imali su jasan cilj – sačuvati DNK originala. "Nema smisla iznova izmišljati kotač, samo mu treba malo ispolirati gume", slikovito objašnjava Peter. Njihov pristup nije bio revolucija, već evolucija.

Foto: Peyo Company

"Peyo i njegova kći Véronique imali su jasnu viziju. Htjeli su zadržati sve ono što je Štrumpfove učinilo magičnima, a naš je zadatak bio da samo malo 'pojačamo zvuk', da likove učinimo još izraženijima", kaže Amy. Kako bi se pripremili, pročitali su svaki strip koji je Peyo ikada nacrtao. Za Petera, koji je polu-Francuz i koji je odrastao uz Štrumpfove, ovo je bio posao iz snova. "Svatko koga sretnete ima neku uspomenu na Štrumpfove. Svi se sjećaju svoje kolekcije figurica", dodaje Amy.

Foto: Peyo Company

Štrumpfeta je dobila novo lice

Iako su likovi Štrumpfova arhetipovi – od genijalca Lumena do snagatora Hrge – scenaristi su im željeli dati više dubine. No, neki su likovi veći izazov od drugih. "Najlakše je pisati likove poput Lumena ili Vicka, jer oni vole 'protresti priču' i pomicati granice. S njima je lako započeti priču", objašnjava Peter, no bez oklijevanja priznaje: "Štrumpfeta mi je najteža. Možda zato što sam muškarac, osjećam se zaštitnički prema njoj, poput Papa Štrumpfa. Ne želim je uvaljivati u nevolje."

Foto: Peyo Company

Upravo je Štrumpfeta bila ključna za modernizaciju serije. Peyo tim je inzistirao da ona mora biti snažan ženski lik za 21. stoljeće. "Dali smo joj 'Štrumpf-fu', borilačku vještinu. Učinili smo je samouvjerenom, ali i nesavršenom. Ponekad je previše sigurna u sebe, što je čini zanimljivom i realnom", kaže Amy, koja dodaje da bi, kad bi morala birati, bila upravo Štrumpfeta. Peterov odabir? "Oh, definitivno Vicko", smije se.

Foto: Voyo

Kreativni ping-pong koji ponekad završi i svađom

Njihov kreativni proces je, kako kažu, neprestani "ping-pong ideja". Peter je "Gospodin Struktura" – on postavlja temelje priče i pazi da jedanaestominutna epizoda ima čvrstu radnju. Amy zatim ulazi s nijansama, humorom i dijalozima.

"I onda ja dođem i sve mu prekrižim", šali se Amy. Peter potvrđuje: "O da, definitivno se ne slažemo uvijek. Bilo je tu i kreativnih borbi." Ipak, iz tih rasprava nastaju najbolje priče, a inspiraciju ne crpe iz stvarne djece, već iz univerzalnih životnih situacija. "Jedna epizoda nastala je iz ideje što se dogodi kad vam dijete daruje poklon koji vam se nimalo ne sviđa, a morate se pretvarati da ste oduševljeni. To se dogodilo Papa Štrumpfu", otkrivaju.

Foto: Peyo Company

Tajne četvrte sezone koja izlazi 2028. godine

Nakon 156 napisanih priča, pronaći svježe ideje najveći je izazov. Ipak, tim već radi na četvrtoj sezoni, a Amy i Peter otkrili su nam nekoliko ekskluzivnih detalja.

"Vraćaju se neki naši omiljeni sporedni likovi. Jedan od njih je robot kojeg je izumio Majstor, zvan 'Diaper Daddy' (Tata Pelenko), jer nitko nije htio mijenjati pelene Bebaču Štrumpfu", otkriva Amy. U novim epizodama vidjet ćemo i više avantura sa ženskim Štrumpfovima iz novog sela, poput neustrašive ratnice Štrumpfoborke i vesele Cvijetke, ali i s Gargamelovom nećakinjom i nećakom, koji unose novu vrstu kaosa.

Foto: Peyo Company

Ističu ono što je u srži svake epizode – poruka. "Ako već radite dječji program, onda imate priliku učiniti djecu boljim ljudima. Želite ih zabaviti, ali i ostaviti im nešto vrijedno", kaže Amy. Teme zajedništva, timskog rada i pomaganja drugima ostat će, poručuju, temelj svijeta Štrumpfova, osiguravajući da će ova plava stvorenja nastaviti štrumpfati srca djece i odraslih diljem svijeta.

Foto: Voyo

