Patrik (19) podigao prašinu na Farmi: 'Sam sam sebi životni uzor'

Patrik Vidaković dolazi iz Zagreba. Ima 19 godina, i na Farmi je već prvoga dana izabran za slugu. To mu se nikako nije svidjelo. I nije prešutio ništa što mu smeta. Dapače, mnogim je natjecateljima već pomalo stao na žulj svojim komentarima. I sam priznaje da je svjestan toga, ali i da se ne misli mijenjati.

Patrik dosljedan svom životnom motu

“Mislim da su me pojedinci doživjeli kao previše bahatog, i bezobraznog možda. Međutim, ja to tako ne vidim. Meni je žao ako sam ih nečim uvrijedio”, kaže Patrik, svjestan da je svojim istupima podigao prašinu među natjecateljima. “Rijetko kada sam ostavio dobar prvi dojam na ljude”, priznaje da se ljudima svidi tek kada ga bolje upoznaju. “Kod mene ih sigurno nervira što ne znam prešutjeti, i što sam pun sebe. Imam veliki ego”, smatra to svojom prednošću koja će mu pomoći da stigne ka cilju kojem teži.

“Moj životni moto je: za dobrim se konjem prašina diže, za lošim još i više”, kaže Patrik, svjestan da će morati malo smiriti svoj temperament. “Drago mi je što se priča o meni, što sam uočen, što sam privukao pažnju. To mi je i bio cilj. To će mi biti cilj do kraja”, kaže Patrik dosljedan svome motu.

