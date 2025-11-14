Ovakav show još niste vidjeli: Nagrada je 300 000 eura, a za nju se bore i dva Hrvata

Međunarodni show „Founder Games“ spaja svijet startupova i televizijski spektakl, a možete ga gledati odmah na platformi Voyo. Umjesto ljubavnih zavrzlama i svađa u kući, gledamo osnivače kompanija koji se bore za investiciju od čak 300 000 eura i priliku da se dokažu u Silicijskoj dolini. Još je zanimljivije što u showu sudjeluju i dva Hrvata, koji pred kamerama brane boje domaće startup scene i pokušavaju uvjeriti mentore i investitore da baš njihova ideja zaslužuje veliki ulog.

Startup reality - dosad neviđeni show

„Founder Games“ prati timove iz 13 zemalja regije koji prolaze kroz niz poslovnih izazova. Umjesto klasičnih televizijskih igara, zadaci uključuju:

- osmišljavanje i prezentaciju proizvoda u rekordno kratkom roku

- prodaju „visokotehnološkog proizvoda“ potpuno neočekivanim kupcima

- suočavanje s pitanjima mentora i investitora koji ne opraštaju površne odgovore

Na kraju svega stoji jasna računica: najbolji tim osvaja 300 000 eura i dobiva vrata širom otvorena prema Silicijskoj dolini, gdje mogu pokazati koliko daleko njihova ideja doista može ići.

Dva hrvatska start up-a u borbi za 300 000 eura

Na međunarodnoj su sceni zasjala i dva hrvatska start up-a, odnosno osnivači. Njihove prezentacije, padovi, sumnje i uspjesi daju domaćoj publici dodatni razlog da navija upravo za njih.

Kako će se snaći pred strogim žirijem, mogu li uvjeriti investitore da baš njihov startup ima potencijal, te hoće li doći do finalne nagrade – sve to možete pratiti na Voyo.

Foto: Voyo

Foto: Voyo

Dok većina reality programa igra na emocije, svađe i odnose među kandidatima, „The Founder Games“ fokus stavlja na:

ideju – koliko je inovativna i primjenjiva

ekipiranost tima – znaju li sudionici tko što radi i gdje su im rupe

izdržljivost pod pritiskom – kako reagiraju kad se rokovi skrate, pitanja postanu neugodna, a ulozi porastu

Naravno, ne nedostaje ni drame – kada su u igri stotine tisuća eura i potencijalni put u Silicijsku dolinu, svaka pogreška može biti preskupa.

Foto: Voyo

„Founder Games“ možete pratiti na Voyo od ponedjeljka do petka. Od prvih pitch-eva do završnih odluka, ne propustite ovaj uzbudljvi show u kojem možda i sami dobijete ideju za start up. Jer, nikad nije bilo lakše pokrenuti vlastiti posao, a teže u njemu i uspjeti u mnoštvu raznolikih ideja. „Founder Games“ na Voyo te vodi u Silicijsku dolinu, i na putovanje prema uspjehu.