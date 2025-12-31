Otkrivamo tko je Štrumpfeta: ‘Ja sam bila inspiracija’

U specijalnom izdanju podcasta "Kamera, akcija, Voyo!" razgovarali smo s osobom koja Štrumpfove poznaje bolje od ikoga – Véronique Culliford, kćer njihova genijalnog tvorca Pierrea Culliforda, poznatijeg kao Peyo. U ekskluzivnom intervjuu otkrila nam je tajne o nastanku imena, zašto su plavi i kako je upravo ona bila inspiracija za legendarnu Štrumpfetu.

Véronique Culliford: 'Jako sam ponosna što sam bila inspiracija za Štrumpfetu'

U selu prepunom muških Štrumpfova, pojava Štrumpfete bila je prava revolucija. Malo je poznato da je inspiracija za njezin lik bila upravo Véronique dok je bila djevojčica.

Foto: Voyo

"Da, istina je. U to vrijeme bila sam mala djevojčica duge kose. Otac bi me promatrao dok se igram, skicirao bi kako se krećem i zabacujem kosu. Ti pokreti i djevojački maniri poslužili su mu kao inspiracija za stvaranje Štrumpfete", otkriva uz osmijeh. Iako se ne smatra doslovnim modelom, ponosna je što je dio nje utkan u jedini ženski lik originalne postave. A koji joj je Štrumpf najdraži, nije teško pogoditi: "Oduvijek Štrumpfeta. Kao jedina djevojčica u selu dječaka, često sam se i sama nalazila okružena dečkima, pa se mogu poistovjetiti s njom."

Foto: Peyo Company

Sjećanja na oca koji je radio u papučama

Odrastanje uz oca Štrumpfova za nju je bilo, kaže, posve prirodno. Peyo je radio od kuće, pa je uvijek bio prisutan. Nije bio otac koji ujutro odlazi na posao i vraća se navečer.

"Cijeli dan bio je kod kuće, radio je u papučama. To je za mene bilo normalno", priča Véronique. Najljepše sjećanje koje čuva je ono iz djetinjstva: "Najviše pamtim trenutke kada bi me uzeo u krilo, primio moju ruku u svoju i zajedno bismo nacrtali Štrumpfa. To je nešto što nikada neću zaboraviti."

Foto: Peyo Company

Peyo, kaže, nikada nije mogao ni zamisliti da će njegova stvorenja postati svjetski fenomen. Bio je vrlo skroman i jednostavan čovjek. "Kada je osamdesetih godina krenula animirana serija i ludilo s igračkama i drugim proizvodima, sve ga je to pomalo preraslo. Nije bio unaprijed isplaniran poslovni potez, već je potražnja publike pokrenula cijeli taj svijet", objašnjava Veronique.

Foto: Peyo Company

A što bi Peyo rekao danas, da vidi dokle je njegov plavi svijet stigao? "Mislim da bi bio oduševljen novim tehnologijama i načinom na koji su Štrumpfovi evoluirali. U početku je bio skeptičan oko korištenja svojih likova za reklamiranje, ali vjerujem da bi danas bio sretan vidjeti da njegova priča živi i dopire do novih generacija."

Foto: Peyo Company

Nasljeđe njezina oca i danas se brižno čuva u Belgiji. Svi Štrumpfovi i štrumpfoproizvodi i dalje dolaze samo i isključivo iz njihove kompanije u Belgiji. Obiteljska ostavština koja je obojila djetinjstva diljem svijeta i dalje raste, dokazujući da čarolija stvorena iz jedne slučajne riječi zaista može biti vječna.

Foto: Voyo

Štrumpfove gledajte na Voyo, kao i podcast 'Kamera, akcija, Voyo!' u kojem pogledajte sve intervjue i štrumpfopriču: kako je sve počelo.