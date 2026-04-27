Od Pariza do Londona: Lucien Laviscount u sirovoj drami koja propituje granice ljubavi

No, daleko od romantičnih pariških ulica, Laviscount je pokazao sasvim drugačije glumačko lice u provokativnoj švedskoj seriji 'Threesome', drami koja zadire duboko u kompleksnost modernih veza. Iako naslov serije odmah asocira na seks, osam epizoda ove priče koriste početnu provokaciju kako bi gledatelje uvukli u sirovo i iskreno emocionalno putovanje glavne junakinje.

Više od provokativnog naslova

Radnja serije, smještena u Londonu, prati mladi švedski par, Siri (Matilda Källström) i Davida (Simon Lööf), koji su zajedno još od srednje škole. Njihova veza djeluje čvrsto i stabilno sve do jedne kišne noći kada upoznaju francusku studenticu umjetnosti Camille. Ono što započinje kao bezazleni flert u alkoholiziranom stanju, završava trojcem koji iz temelja potresa njihov odnos.

Serija se ne bavi samim činom, već njegovim bolnim posljedicama. U prvi plan izbijaju ljubomora, krivnja, nesigurnost i preispitivanje svega što su mislili da imaju. 'Threesome' nudi realističan prikaz veze na kušnji, bez uljepšavanja i suvišne romantizacije. U tom emotivnom kaosu pojavljuje se lik Johna, kojeg glumi upravo Laviscount. Dok se Siri osjeća sve otuđenijom od Davida, upušta se u aferu s Johnom, što dodatno komplicira ionako narušene odnose.

Zašto su eksplicitne scene bile nužne

Glavna glumica Matilda Källström u jednom je intervjuu istaknula kako je u početku bila uplašena zbog vrlo grafičkih opisa scena seksa u scenariju. Ipak, shvatila je njihovu svrhu. 'Sto posto smatram da je svaka scena seksa u seriji ključna za razumijevanje Sirinog putovanja', izjavila je. 'Nisam željela snimati scene koje su tu samo da golotinjom provociraju publiku. Važno je pokazati da se takve scene mogu snimiti na graciozan i kvalitetan način, a svaka od njih nosi emotivno putovanje.'

Upravo je Laviscount, prema njezinim riječima, bio velika podrška tijekom snimanja. 'Lucien je fantastičan glumac. Jako mi je pomogao proći kroz našu zajedničku scenu, koja je vrlo eksplicitna. Bio je pun poštovanja i dobrote. Ponosna sam što mogu reći da sam radila s njim', rekla je Källström.

Dok ga obožavatelji s nestrpljenjem očekuju u novim avanturama u Parizu, uloga u seriji 'Threesome' otkriva drugu stranu talenta Luciena Laviscounta. Potvrđuje ga kao glumca spremnog na kompleksne i izazovne uloge koje se ne boje prikazati ljudske odnose u njihovom najranjivijem i najsirovijem obliku.