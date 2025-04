Ovisne o kamerama, sve rade pred publikom i dobro zarađuju!

Serija “Obitelj Kardashian: Dinastija od milijardu dolara!“ u dvije epizode donosi dosad neviđen uvid u to kako je Kim Kardashian, uz svoju obitelj stvorila jedno od najunosnijih carstava u povijesti pop kulture vrijedno milijarde dolara. Od asistentice Paris Hilton, preko skandala sa seks snimkom, do milijardi, Kim Kardashian je ostvarila svoj san – postala je najpoznatija osoba na svijetu.

Kim Kardashian pod mentorstvom Paris Hilton: prokušani recept sa seks snimkom je učinio slavnom?

Recept za uspjeh Kardashiana je što su snimili I objavili – apsolutno sve. Kada je Kim pokazala celulit, žene diljem svijeta su se oduševile, njena sestra se porodila pred kamerama nacionalne televizije. Rijetko koji dio intime obitelji Kardashian je I ostao intima.

Serija otvara priču s poznatom eksplicitnom snimkom Kim Kardashian iz 2007., najprofitabilnijom snimkom seksa svih vremena, koju mnogi smatraju početkom medijskog fenomena. Iako skandal, ispostavilo se da je upravo ta snimka pokrenula lanac događaja koji su obitelj lansirali u zvjezdanu orbitu. Nagađa se da je nacrt plana za uspjeh Kim dala njena, kako je mnogi smatraju, mentorica Paris Hilton, koja se također proslavila svojom snimkom seksa. Producenti realityja Keeping Up with the Kardashians brzo su prepoznali potencijal brenda koji nije bio samo obitelj – već biznis. Njihov reality show je postao više od zabave – poslužio je kao izlog za prodaju proizvoda, stvarao je hype i oblikovao javnu percepciju. Iza kulisa, svaki je kadar bio dio većeg marketinškog plana. Instagram profili sestara Kardashian postali milijunski alati za promociju vlastitih linija.

Ključ uspjeha planetarne slave Kim Kardashian je njena majka – Kris Jenner

“Kris Jenner je zvijezda. Ta je žena zaista medijska zvijer.”, kaže Sheeraz Hassan, koji je bio zadužen od Kim napraviti zvijezdu. U serijalu otkriva što je oko nje bilo stvarno, a što su iskonstruirali s ciljem promocije. O ulozi njene majke kaže da je bila spremna napraviti bilo što da bi postigla uspjeh.

Serijal “Obitelj Kradashian: Dinastija od milijardu dolara” prokazuje kako je Kris Jenner, majka i menadžerica, prozvana "momager", hladno i proračunato gradila medijsku prisutnost svojih kćeri. Otkriva i kako je svaka njena poslovna odluka – od veza, razvoda, trudnoća do make-up linija – bila dio šire strategije brendiranja.

Nova era self milijarderki – utjecaj koji seže do govornice američkog predsjednika

Poseban fokus u stvaranju carstva Kardashian, stavljen je na Kim, Kylie i Khloé te njihov utjecaj na modne i kozmetičke trendove. Prema Forbesu, Kylie Jenner je najmlađa self-made milijarderka na svijetu. Kendall Jenner je najplaćeniji model svijeta. Kim je od reality zvijezde došla do osnivačice modne i beauty marke, a predsjednik Trump ju je ugostio za svojom govornicom. Sve o usponu obitelji Kradashian u seriji otkrivaju eksluzivni sugovornici – bivši suradnici I PR stručnjaci čiji je posao bio izgraditi Kardashian brend.

“Obitelj Kardashian: Dinastija od milijardu dolara!” nije samo priča o jednoj uspješnoj obitelji – to je lekcija iz modernog marketinga, upravljanja imidžem i besprijekorne kontrole. Serija pokazuje kako su u svijetu gdje su informacije roba, Kardashiani postali najskuplji proizvod – i to bez skrivanja pred kamerama.

