Dvadeset dvije godine je serija snimana, a danas – nakon još 22 godine, koliko je prošlo od snimanja zadnje epizode, popularnost Mućki i dalje ne jenjava! Serija je postavila visoke standarde i postala simbol britanske kulture. Svoje fanove ima i unutar kraljevske obitelji, a DelBoya je pokojna kraljica Elizabeta II. nagradila prestižnom titulom Sir.

DelBoyev san se ostvario - od siromaha i prevaranta do britanskog viteza

Svi koji znaju za DelBoya, glavnog lika Mućki, kojeg je utjelovio glumac David Jason, sjećaju se njegovih težnji i kreativnih, komičnih rješenja da se na brzinu obogati i stekne status uglednog člana britanskog društva. Možda DelBoy nije sanjao baš titulu viteza, ali su se njegove želje u stvarnom životu – glumca Davida Jasona – napokon i ostvarile. Lik DelBoya je obilježio njegovu karijeru u toj mjeri da je Jason bio pozvan na nekoliko državnih prijema i događanja u palači. To pokazuje koliko su Mućke bile cijenjene u visokim krugovima britanskog društva.

U intervjuima je Jason spomenuo da je dobivao laskave komentare od članova kraljevske obitelji, koja nikada nije službeno i javno o tome govorila. Ali, dijela govore više od riječi – pokojna britanska kraljica Elizabeta II. imenovala je Jasona viteškom titulom Sir za doprinos televizijskoj industriji. A vlada opće mišljenje da je i princeza Diana bila veliki fan serije. Postoji i teorija da su pojedine scene koje su se ticale upravo Lady Di bile izbačene iz finalne verzije božićne epizode “Rodney, vrati se“ nakon tragične smrti princeze.

Nezaboravna braća Trotter – simbol britanske kulture

Humoristična serija Mućke prati život braće Trotter: Del Boya i Rodneya, njihovu svakodnevnicu koja prolazi u težnji za boljim životom. Braća su postala naširoko poznata po kreativnim rješenjima za brzo bogaćenje koja su uvijek završavala katastrofalno. Iako su likovi živjeli u siromaštvu, humor serije nikada nije bio samo o novcu, već o njihovoj borbi da pronađu sretne trenutke i obiteljsku povezanost. Serija je odražava britanski duh i povezanost s radničkom klasom. Iako je situacijska komedija, dotiče ozbiljna društvena pitanja, zbog čega je bila i ostala relevantna. Zanimljivo je da je početak serije bio prilično skroman, ali Mućke su vrlo brzo stekle ogromnu popularnost. Osvojile su brojne nagrade i zaslužile status jedne od najboljih britanskih humorističnih serija svih vremena.

Pet zanimljivosti o Mućkama iza kamera koje možda niste znali

Mućke su trebale trajati samo jednu sezonu - srećom, serija je vrlo brzo stekle veliku popularnost pa je doživjela čak sedam sezona. Za to je najzaslužniji autor i producent John Sullivan koji je nevjerojatno predano, danonoćno, radio na seriji. Božićni specijali su postali najpopularnije epizode. Specijali Mućki su postali pravo božićno čudo u Britaniji. Epizoda "Junaci i zločinci" emitirana je 1996. godine, a kasnije je postala jedna od najslavnijih božićnih epizoda svih vremena.

3. Originalni naslov je promijenjen. Zanimljivo je da je serija u početku nosila ime Fools and Horses, ali su je producenti odlučili promijeniti u Only Fools and Horses, jer su smatrali da zvuči bolje. I nisu pogriješili, slažete li se?

4. Serija je snimana je ispred publike uživo. Gledatelji su bili prisutni tijekom snimanja scena, što je omogućilo da reakcije publike, smijeh i aplauzi budu autentični, što je također doprinijelo posebnom šarmu serije.

5. Po seriji je napravljen mjuzikl koji se još uvijek može pogledati u londonskom kazalištu. Mjuzikl je premijerno izveden u londonskom kazalištu u veljači 2019. godine. Autor originalne serije John Sullivan je napisao stihove za mjuzikl. Nažalost, preminuo prije nego što je premijera izvedena.

Prisjetite se ikona: DelBoya i Rodneya u nezaobilaznim Mućkama, koje možete odmah pogledati na platformi Voyo. Dostupne su sve episode i svi Božićni specijali kultne britanske serije koja je postala dio svjetske opće kulture.

