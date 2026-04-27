koktel ljubavi /

Najveće drame Otoka ljubavi: Ljubavni trokuti koji su zauvijek obilježili show
Foto: ITV

Iako su parovi u središtu pozornosti, najpamtljiviji trenuci često su rođeni iz kompliciranih ljubavnih trokuta koji testiraju odanost i tjeraju natjecatelje, ali i gledatelje, do ruba živaca.

27.4.2026.
14:10
Hot.hr
Kad je Michael rekao Amber da sjedne

Veza Amber Gill i Michaela Griffithsa činila se savršenom sve do dolaska Case Amor, ultimativnog testa za parove. Michaelova se glava okrenula za novom djevojkom Joannom Chimondes, a njegova odluka da ostavi Amber šokirala je cijelu naciju. Drama je kulminirala u jednoj od najžešćih svađa u povijesti showa, a sve je postalo još gore kada je Michael hladno naredio Amber: 'Sjedni'. Njegovo ponašanje izazvalo je bijes gledatelja, no pravda je na kraju zadovoljena. Amber je, unatoč slomljenom srcu, izašla kao pobjednica sezone, dokazavši da publika ne zaboravlja izdaju.

Slomljeno srce i legendarna izjava

Amy Hart i Curtis Pritchard bili su jedan od najstabilnijih parova, no i njihovu je idilu prekinuo Casa Amor. Dok je Amy u drugoj vili priznavala kako se zaljubila, Curtis je svoju sreću tražio s novom natjecateljicom Jourdan Riane. Iako ga je Jourdan na kraju odbila i on se odlučio vratiti Amy, šteta je već bila učinjena. Suočavanje je bilo bolno, a Amyna izjava: 'Vraćala sam se ovamo da ti kažem da te volim', postala je jedna od najcitiranijih rečenica u povijesti reality televizije. Njihov je odnos ubrzo završio, a Amy je napustila vilu slomljenog srca.

Izdaja pred kamerama i neočekivani povratak

Jedan od prvih velikih skandala dogodio se u drugoj sezoni. Veza Malin Andersson i Terryja Walsha činila se čvrstom. Kada je Malin izbačena iz showa, Terry je obećao da će joj ostati vjeran. No, čim je u vilu ušla Emma-Jane Woodhams, zaboravio je na sva obećanja. Ne samo da je započeo novu vezu, već su njih dvoje imali i intimne odnose pred kamerama, ne skrivajući se ispod pokrivača. Producenti su zatim priredili nezaboravan trenutak - vratili su Malin u vilu kako bi se suočila s nevjernim Terryjem. Taj je sukob postavio standard za sve buduće drame.

Ovi su trenuci samo djelić onoga što 'Love Island'  čini toliko privlačnim. Ljubavni trokuti, sa svojim nabojem strasti, izdaje i neočekivanih preokreta, srž su ovog formata i razlog zašto se milijuni gledatelja svake večeri vraćaju po još drame. Kolekciju 'Love Island' gledaj na Voyo gdje te čekaju i 'Love Island' specijali.

 

Prijave za sudjelovanje u 'Love Island Adria' su otvorene, a zainteresirani se mogu prijaviti putem službene stranice: loveisland.hr.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Izdvojeno
Još iz rubrike