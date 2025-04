Marinela otvoreno o Šimi: 'Povrijedio me. Da je mene odabrao, sve bi se odvijalo drugačije'

Zagrepčanka Marinela Grljušić borila se za srce Šime Eleza u četvrtoj sezoni RTL-ova reality showa "Gospodin Savršeni", a naposljetku je došla do finala. Ipak, Šime je nakon dugog nećkanja svoju posljednju ružu dodijelio Vanji. Marinela je sada za RTL.hr otkrila kako se osjeća nakon završetka emisije te kako je na nju utjecala Šimina odluka.

Nije bila sigurna

"Nikada nisam bila potpuno sigurna da je Šime pravi izbor za mene. Ipak se i njega pita o nekim stvarima. Da je dopustio da ja budem njegov izbor, vjerujem da bi se sve odvijalo drugačije. No, život je nepredvidiv", rekla je, dodavši da se osjeća zbunjeno.

Foto: RTL "Rekla si već u samome početku da nas je sudbina dovela ovdje. Ali isto tako mislim da nas ta ista sudbina i razdvaja. I da je ovo vrijeme da se oprostimo jedno od drugoga. Mislim da je mene sudbina stavila na neki drugi put. I taj put trebam slijediti", rekao je Šime Marineli.

"Tijekom showa gajila sam simpatije prema Šimi, jer je prije svega izvanredan muškarac. Da nije pun kvaliteta, ne bi ni nosio titulu Gospodina Savršenog'. No, nakon emitiranja shvatila sam neke stvari. Samo ću vam reći – kada biste znali kako se sada osjećam, nikada me više ne biste pitali za moje simpatije prema njemu. Ali dobro, kao i do sada, neka vam bude mašti na volju", objasnila je.

'Život je nepredvidiv'

Na pitanje kako je doživjela odabir Vanje umjesto nje, istaknula je da je tako trebalo biti.

"Bilo mi je teško jer me je povrijedilo što je Šime odabrao nekog drugog, ali život je nepredvidiv – kad se zatvore jedna vrata, uvijek se otvore druga. Čini se da je tako trebalo biti", zaključila je.

Foto: RTL.hr

