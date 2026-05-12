Izdaja, prijateljstvo i borba za slobodu: Serija koja otkriva mračnu stvarnost komunističke Mađarske

Upravo u takvu atmosferu stiže Geri, naivni i znatiželjni brucoš serija 'Doušnik' koji vjeruje da ga na fakultetu čekaju prijateljstva, ljubav i novi početak. Umjesto toga, ulazi u opasnu igru špijunaže, izdaje i političke represije.

Foto: Viaplay

Foto: Viaplay

Nova drama smještena u hladnoratovsku Mađarsku donosi napetu i emocionalno snažnu priču o mladima koji pokušavaju preživjeti pod budnim okom tajne policije. Nakon što ga Državna sigurnost ucijeni, Geri postaje doušnik unutar radikalne prodemokratske studentske grupe predvođene karizmatičnim Szávom. Njegov zadatak je jednostavan – pratiti, slušati i odavati informacije. No kako se zbližava s ljudima koje treba izdati, granica između dužnosti i savjesti počinje se opasno brisati.

Foto: Viaplay

Foto: Viaplay

Serija vjerno prikazuje paranoju života u totalitarnom sustavu gdje je svaka riječ mogla biti pogrešna, a povjerenje luksuz koji si rijetki mogu priuštiti. Kroz Gerijevu dvostruku igru gledatelji ulaze u svijet tajnih sastanaka, studentskog otpora i brutalnih metoda režima koji je kontrolirao svaki aspekt života. Posebnu snagu priči daje emotivna dimenzija odnosa među mladima koji unatoč strahu pokušavaju zadržati ljudskost i vjeru u promjene. Prijateljstva se raspadaju pod pritiskom izdaje, ljubavne veze postaju opasne, a svaka odluka može imati kobne posljedice.

Foto: Viaplay

Foto: Viaplay

Vizualno autentična i atmosferična, serija precizno rekonstruira Budimpeštu osamdesetih godina – od sivih ulica i studentskih domova do klaustrofobičnih prostorija tajne policije. Hladna estetika i stalni osjećaj prijetnje dodatno pojačavaju napetost i gledatelja drže u neizvjesnosti do samog kraja.

Foto: Viaplay

Ovo nije samo priča o politici i špijunaži. To je priča o generaciji koja je odrasla između straha i nade, o ljudima prisiljenima birati između opstanka i vlastitih uvjerenja. Upravo zato serija ostavlja snažan dojam i dugo nakon posljednje epizode podsjeća koliko sloboda može imati visoku cijenu. Novu seriju 'Doušnik' gledaj na Voyo.