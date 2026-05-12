FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVA SERIJA /

Izdaja, prijateljstvo i borba za slobodu: Serija koja otkriva mračnu stvarnost komunističke Mađarske

Izdaja, prijateljstvo i borba za slobodu: Serija koja otkriva mračnu stvarnost komunističke Mađarske
×
Foto: Viaplay

Dok se Istočna Europa još uvijek nalazi pod čvrstom kontrolom komunističkih režima, mladi studenti sanjaju o slobodi, promjenama i životu bez straha.

12.5.2026.
11:07
Hot.hr
Viaplay
VOYO logo
VOYO logo

Upravo u takvu atmosferu stiže Geri, naivni i znatiželjni brucoš serija 'Doušnik' koji vjeruje da ga na fakultetu čekaju prijateljstva, ljubav i novi početak. Umjesto toga, ulazi u opasnu igru špijunaže, izdaje i političke represije.

Izdaja, prijateljstvo i borba za slobodu: Serija koja otkriva mračnu stvarnost komunističke Mađarske
Foto: Viaplay
Izdaja, prijateljstvo i borba za slobodu: Serija koja otkriva mračnu stvarnost komunističke Mađarske
Foto: Viaplay

Nova drama smještena u hladnoratovsku Mađarsku donosi napetu i emocionalno snažnu priču o mladima koji pokušavaju preživjeti pod budnim okom tajne policije. Nakon što ga Državna sigurnost ucijeni, Geri postaje doušnik unutar radikalne prodemokratske studentske grupe predvođene karizmatičnim Szávom. Njegov zadatak je jednostavan – pratiti, slušati i odavati informacije. No kako se zbližava s ljudima koje treba izdati, granica između dužnosti i savjesti počinje se opasno brisati.

Izdaja, prijateljstvo i borba za slobodu: Serija koja otkriva mračnu stvarnost komunističke Mađarske
Foto: Viaplay
Izdaja, prijateljstvo i borba za slobodu: Serija koja otkriva mračnu stvarnost komunističke Mađarske
Foto: Viaplay

Serija vjerno prikazuje paranoju života u totalitarnom sustavu gdje je svaka riječ mogla biti pogrešna, a povjerenje luksuz koji si rijetki mogu priuštiti. Kroz Gerijevu dvostruku igru gledatelji ulaze u svijet tajnih sastanaka, studentskog otpora i brutalnih metoda režima koji je kontrolirao svaki aspekt života. Posebnu snagu priči daje emotivna dimenzija odnosa među mladima koji unatoč strahu pokušavaju zadržati ljudskost i vjeru u promjene. Prijateljstva se raspadaju pod pritiskom izdaje, ljubavne veze postaju opasne, a svaka odluka može imati kobne posljedice.

Izdaja, prijateljstvo i borba za slobodu: Serija koja otkriva mračnu stvarnost komunističke Mađarske
Foto: Viaplay
Izdaja, prijateljstvo i borba za slobodu: Serija koja otkriva mračnu stvarnost komunističke Mađarske
Foto: Viaplay

Vizualno autentična i atmosferična, serija precizno rekonstruira Budimpeštu osamdesetih godina – od sivih ulica i studentskih domova do klaustrofobičnih prostorija tajne policije. Hladna estetika i stalni osjećaj prijetnje dodatno pojačavaju napetost i gledatelja drže u neizvjesnosti do samog kraja.

Izdaja, prijateljstvo i borba za slobodu: Serija koja otkriva mračnu stvarnost komunističke Mađarske
Foto: Viaplay

Ovo nije samo priča o politici i špijunaži. To je priča o generaciji koja je odrasla između straha i nade, o ljudima prisiljenima birati između opstanka i vlastitih uvjerenja. Upravo zato serija ostavlja snažan dojam i dugo nakon posljednje epizode podsjeća koliko sloboda može imati visoku cijenu. Novu seriju 'Doušnik' gledaj na Voyo.

VoyoViaplaySerijeNova SerijaKomunizam
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike