Izašla je iz Love Islanda i šokirala sve: Uspon Olivije Attwood

S oštrim jezikom, direktnim stavom i smislom za dramu, brzo je postala jedna od najupečatljivijih sudionica. No, za razliku od mnogih reality zvijezda čija slava izblijedi nakon jedne sezone, Attwood je iskoristila platformu za izgradnju impresivnog medijskog carstva, transformiravši se iz kontroverzne otočanke u cijenjenu televizijsku voditeljicu i autoricu dokumentaraca.

Nakon što je u 'Love Islandu' s tadašnjim partnerom Chrisom Hughesom osvojila treće mjesto, Attwood je nastavila plivati u reality vodama. Uslijedili su spin-off 'Chris & Olivia: Crackin’ On', a zatim i sudjelovanje u popularnim formatima kao što su 'Celebs Go Dating' i 'The Only Way Is Essex'. Time je učvrstila svoj status ikone britanske reality scene, no njezine ambicije bile su daleko veće.

Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Tranzicija u ozbiljnije vode

Ključni trenutak u njezinoj karijeri dogodio se kada je dobila priliku voditi vlastite dokumentarne serijale za ITV. Prvi veliki uspjeh bio je nagrađivani serijal 'Prljavo bogaćenje', u kojem je istraživala svijet online prodaje seksualnog sadržaja. Bez predrasuda i s novinarskom znatiželjom, Attwood je pokazala da može voditi ozbiljne i kompleksne teme, zadržavajući pritom svoj prepoznatljiv, direktan stil. 'Morala sam naučiti stišati dramu, ali ne previše. Tek toliko da me shvate ozbiljno, a da ne izgubim ono što me čini mnome', objasnila je svoj pristup.

Uspjeh se nastavio serijalom 'The Price of Perfection', gdje se bavila svijetom estetske kirurgije, otvoreno govoreći i o vlastitim iskustvima s botoksom, filerima i operacijom grudi. Status jedne od vodećih britanskih televizijskih osobnosti potvrdila je kao redovita panelistica u popularnoj dnevnoj emisiji 'Loose Women' te kao gostujuća voditeljica prestižnog jutarnjeg programa 'This Morning.'

Foto:

Nova era karijere

Attwood se danas ne zaustavlja. U 2026. godini preuzela je ulogu voditeljice novog kulinarskog showa 'The Heat', a paralelno vodi i reality format 'Bad Boyfriends'. Uz televizijske angažmane, pokrenula je i iznimno uspješan podcast te radio emisiju, potvrđujući svoju svestranost. Njezina popularnost prešla je i granice Ujedinjenog Kraljevstva, a sve glasnije govori o ambicijama na američkom tržištu.

Foto: voyo

Olivia Attwood uspjela je u onome što rijetkima polazi za rukom: pretvorila je početnu prepoznatljivost u dugoročnu, raznoliku i, prije svega, relevantnu karijeru u mainstream medijima.

