Ivan (29) se odlično snalazi na “Farmi”: “Vidim se u finalu”

Jedan od natjecatelja koji se već istaknuo na Farmi, koju možete pratiti od ponedjeljka do petka na platformi Voyo, je Ivan Megloba, 29-godišnjak iz Predavca. Kandidati “Farme” su ga odmah prepoznali kao dobrog i iskusnog radnika, i o njemu imaju samo riječi hvale. Ivan misli da se možda čak malo i zaletio što nije taktizirao.

Spretan, snažan i mirne naravi – Ivana svi žele u svom timu

“Vidio sam na reklami koliko novca prikazuju, pa rekoh idem. I da pokažem ljudima kako se to uistinu radi”, iskreno priznaje Ivan, dodajući kako vjeruje da Farma nije samo borba snage, već i pokazivanje vještine, znanja i karaktera. “Na Farmi mislim da je potrebno bit spretan, snažan, imati nekog znanja”, kaže, uvjeren da ima sve potrebne kvalitete za uspjeh.

“Mislim da sam pogriješio što sam pokazao tolike sposobnosti odmah na početku, jer sada svi to lagano iskorištavaju”, priznaje, ali ne žali previše – navikao je, kaže, da daje sve od sebe. Mirne je naravi, ne voli konflikte i drame, no nepravda ga ipak zna pogoditi. “Nervirat me zna nekad nepravda. Nisam neki paničar, nisam ni za rasprave, nisam svadljiv čovjek. Nekad mi je sve ravno”, objašnjava.

Najveći oslonac i snagu crpi iz obitelji. “Moj izvor energije su moja djeca, tj. cijela obitelj. I žena, da se ne nađe uvrijeđena”, kaže sa smiješkom. Ivan dolazi iz velike obitelji, pa najavljuje da će njegovih četvero djece dobiti još braće i sestara. “Nas je 11-ero braće i sestara. Ne smijem sad baš kvariti prosjek”, dodaje kroz šalu.

Hoće li natjecatelji Farme Ivana vidjeti kao saveznika ili kandidata koji ugrožava njihovu pobjedu, pogledajte u novoj epizodi Farme na platformi Voyo, gdje vas novi nastavci čekaju čak tjedan dana prije prikazivanja na TV-u. Farmu pratite uskoro i na RTL-u!

