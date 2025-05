Igor napokon zna na čemu je, a Kristina i Marko potvrdili svoje osjećaje: 'Veselim se svakom sljedećem danu'

Posljednja dva para koja su ostala zajedno u eksperimentu, Doris i Igor te Kristina i Marko, prošli su period razdvojenosti i izmijenili zavjete.

"Osjećaj nostalgije je prisutan. Meni je ovdje stvarno bilo ne za pet, nego za pet plus“, rekla je Doris uoči odlaska iz zajedničkog stana.

Igor se požalio jer smatra da Doris nije pokazala dovoljno interesa i nije pružila priliku njihovu odnosu.

"Jedina moja inicijativa s kojom bi on bio zadovoljan bi bilo da sam ga poljubila", zaključila je Doris.

"Ona je dosta zatvorena, puna straha, ne želi se izraziti i reći ono što misli. Boji se to reći, vidim da ima neka emocija sigurno, ipak je provela sa mnom dva mjeseca i malo će joj biti sad teže. Ja ću vjerojatno Doris nedostajati više nego ona meni", komentirao je Igor.

Trnovit put

Kristina i Marko komentirali su kako su tijekom eksperimenta prošli trnovit put.

"Ispostavilo se da su ti neki napadi usmjereni meni i njoj dali volju da sve više razmišljamo o nama, a ne drugima. Možda je to čak pozitivno utjecalo na nas jer smo sve negativne stvari ostavili sa strane i fokusirali se na odnos koji imamo ona i ja", rekao je Marko, a Kristina otvoreno priznala: "Ja se u njegovom naručju osjećam sigurno, voljeno i baš kao prava kraljica."

Foto: RTL

"Ja znam da ću i ja Kristini nedostajati i pričali smo o tome već nekoliko puta. Mislim da odnos kakav smo stvorili nismo očekivali ni u jednom trenutku, a posebno ne u eksperimentu“, rekao je Marko i dodao: "Mislim da još nismo ni svjesni da sutra, kad se probudimo, nećemo biti zajedno."

"Drago mi je što sam stigao doma među svoje prijatelje i rodbinu. Mirniji sam sad, opušteniji, malo važem da vidim kako, što i super mi je biti svoj na svome", rekao je Igor, a njegov prijatelj Dario komentirao: "Mislim da je razočaran. Ja njega znam i on će dati sto posto i u privatnom životu i u poslovnom, pokazao je svoje pravo lice."

Više od prijateljstva?

"Mogla je dobiti više od prijateljstva, ali eto", rekao je Igor, a Doris, koja se također družila sa svojim prijateljicama, priznala je kako i dalje nije sigurna.

"Hvališ ga cijelo vrijeme da je predobar, znači, ne kužim u čemu je problem, u tebi", rekla je Doris prijateljica, a ona odgovorila: "Puno ima tu stvari i stvarčica, drago mi je da ćemo imati sad dosta vremena da razmišljam o tome."

Foto: RTL

Kristina je prijateljici pričala o Marku i kako nije očekivala kako će naći mlađeg partnera.

"Ja se nadam da ćete uspjeti, stvarno to zaslužuješ", rekla je Kristini prijateljica, a Marko prijatelju dodao: "Dobio sam mnogo više nego što sam očekivao. Drago mi je da je sve prošlo kako je prošlo i mislim da je to dovelo do toga da sam ojačao i da donosim neke odluke sam i da se borim za ono što stvarno želim. Ovaj odnos između mene i Tine je još nov i najveći problem je udaljenost jer je ona u Zagrebu, a ja u Beogradu."

Nedostajao je poljubac

Uoči susreta s Doris, Igor je otvoreno priznao: "Mislim da je ovom eksperimentu nedostajao naš poljubac i od tog trenutka bi krenulo onda sve u boljem smjeru. Da je Doris probala, znala bi da nema povratka i zato se nije usudila probati. To je to, trenutak istine, Igor i Doris - biti ili ne biti."

Doris i Igor sastali su se na razmjeni zavjeta i Doris je prva čitala svoje. Priznala je Igoru kako joj nije bilo lako upustiti se u avanturu eksperimenta te kako je tako sretna i zahvalna što je baš Igor bio njezin partner.

Foto: RTL

"Iskreno sam došla ovdje spremna dati šansu novoj ljubavi, spremna dati šansu tebi. Osluškivala sam srce i nisam odustala odmah, ali ovaj put moji leptirići nisu zatreperili onako mislim da zaslužujemo i ti i ja, ali ono što sigurno treperi i tinja je osjećaj da ćeš svakako imati posebno mjesto u mom srcu", rekla je Doris Igoru i dodala: "Potrudit ću se da ovo za nas kao ljude ne bude kraj nego početak jednog predivnog i iskrenog prijateljstva."

"Očekivao sam ovakve zavjete jer se u dva mjeseca nije dogodilo ništa više, tako da je ovo sama logika, kako bi rekla Doris", komentirao je Igor, koji je Doris i svojim zavjetima rekao kako je uz nju mogao biti opušten i baš ono što je, ali kako ona svoj obrambeni štit nije spustila do kraja eksperimenta.

Foto: RTL

"Naši prvi zavjeti su se razlikovali, tvoji su se temeljili na 'lega, lega', a moji na 'prijatelji, partneri, ljubavnici.' Točno u tom tonu smo i završili eksperiment jer sam bio otvorenog srca i spreman dati priliku, a mislim da ti ne. Ja sam tip koji će se prepustiti ako vidim da je pored mene kvalitetna osoba i osjećam se opušteno. Kliknuli smo kao frendovi, a ne kao muškarac i žena i volio bih da tako i ostane. Imali smo priliku, nismo je iskoristili. Da smo pokušali vjerojatno bi sad bilo sve drugačije, ali to nećemo nikad saznati", iskren je u svojim zavjetima bio Igor.

"Znala sam da mu se sviđam, jasno je on to rekao, a ja mislim i pokazao. Možda čak i je zaslužio priliku jer se stvarno trudio i stvarno je bio uporan, ali tako je kako je", rekla je Doris, a Igor dodao: "Znam konačno na čemu sam, to mi je vrlo bitno i to sam htio odavno. Sad mogu skinuti prsten, napokon sam slobodan."

'Veselim se svakom trenutku s tobom'

Kristina i Marko jedva su čekali susresti se na zavjetima.

Foto: RTL

"Dragi Marko, iskreno, bilo je malo previše očekivati da ću u ovom eksperimentu naći ljubav svog života koju nisam dosad našla, ali eto, onda si došao ti. Od prvog dana si si dao truda da se osjećam ugodno, poželjno i sigurno uz tebe i hvala ti na tome. Priznajem bila sam skeptična i u nevjerici, ali drago mi je što si pobio sve moje nedoumice i sumnje jer jedan tvoj pogled u mene sa smiješkom i sve zaboravljam. Drago mi je da sam došla do kraja baš s tobom jer drugačije ne bi ni valjalo. Veselim se svakom sljedećem danu i trenutku provedenom s tobom", rekla je Tina, a Marko potvrdio da se savršeno slažu sličnim zavjetima u kojima je naglasio kako nije mogao ni sanjati da će baš u eksperimentu upoznati nekog poput nje.

Foto: RTL

"Je l' možemo sad doma?", našalila se Kristina čim su pročitali zavjete, a par zaključio: "Nakon eksperimenta uživat ćemo malo bez kamera, ja ću malo do Beograda, on će do Zagreba. Ja ću svoj rođendan slaviti u Beogradu, a Marko svoj u Dalmaciji."

