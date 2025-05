Laura iz Gospodina Savršenog : 'Za čije grijehe ja plaćam, zašto moram biti sama?'

Bivša kandidatkinja iz Gospodina Savršenog, 25-godišnja Laura Prgomet iskreno je sa svojim pratiteljima podijelila koji problemi je tište.

"Iskreno ću podijeliti s vama što me muči u zadnje vrijeme, a to je usamljenost i ta neka emotivna neispunjenost. Jedino kad se dobro osjećam je kad nešto radim, kao produktivna sam i to je to, ali na kraju dana dođem sama u stan u kojem sam. Znači, sama sam kao pas i ok, lijepo je imati svoj mir, da, ali je li nužno da ja koja se obožavam maziti, gledati film s dečkom. Znači, jednostavno se maziti, ja sam lover girl, volim maziti. Ja sam emotivna Bikica koja voli fizički dodir. Za čije ja grijehe plaćam? Zašto ja moram biti usamljena? Zašto ja nakon napornog radnog dana, na primjer navečer, nemam samo nekog da ga zagrlim. To je cijeli smisao", otkrila je u dijelu videozapisa.

Laura je priznala da joj je usamljenost jedna od najtežih stvari s kojom se suočava. Otvoreno je progovorila o tome kako je često tjera na potragu za ispunjenjem na pogrešnim mjestima: "I onda imam potrebu stalno ići negdje i ispunjavati tu emotivnu prazninu na glupim mjestima koja tu prazninu zapravo neće ispuniti. Bože, samo pošalji nekog čovjeka da ga volim i da me voli i da me mazi pred spavanje. Hvala", podijelila je s pratiteljima.

Prgomet je također nedavno pratitelje oduševila novom promjenom na sebi. Naime, bivša kandidatkinja Gospodina Savršenog skratila je kosu i obojala je te tako iznenadila obožavatelje novim izdanjem. Pozirala je i bez šminke te poručila: "Kosa čuva uspomene koje više ne trebam". i time dala naslutiti koliko joj je ova promjena značila.

