Gdje se skriva Jura? Priča o slikovnici koja je osvojila svijet i postala crtić

No, prije nego što je Jura postao zvijezda malih ekrana, bio je junak jedinstvene 'igre' na papiru – serije slikovnica koja je postala globalni fenomen.

Kako je nastao svjetski putnik u prugastoj majici

Sve je počelo 1986. godine, kada je britanski ilustrator Martin Handford, poznat po svojoj ljubavi prema crtanju masovnih, detaljnih scena inspiriranih povijesnim bitkama i hollywoodskim filmovima, dobio zadatak od svoje izdavačke kuće Walker Books. Urednicima je pala na pamet ideja da bi u te kaotične ilustracije mogao sakriti jednog prepoznatljivog lika kojeg bi čitatelji tražili. Handford je stvorio 'Wallyja', svjetskog putnika odjevenog u crveno-bijelu prugastu majicu, kapu s coflekom i naočale. Prva knjiga, Where's Wally?, objavljena je 1987. i postigla je trenutačan uspjeh. Ubrzo je prešla granice, a za američko tržište ime je promijenjeno u 'Waldo', navodno jer se tadašnjem izdavaču ime 'Wally' nije svidjelo.

Igra traženja koja je postajala sve teža

Osnovni koncept 'igre' bio je jednostavan, ali iznimno zarazan: pronaći Juru na ilustracijama koje vrve stotinama ljudi i bizarnih događaja. Handford je svaku ilustraciju radio i do osam tjedana, pazeći na svaki detalj. Vješto je koristio crvene i bijele pruge na drugim predmetima i likovima kako bi stvorio vizualne 'zamke' i dodatno otežao potragu. Kako je serijal napredovao, izazov je postajao sve veći. Jura je na crtežima bio sve manji, a broj likova oko njega narastao je s početnih dvjestotinjak na gotovo 850 na kasnijim stranicama.

S vremenom su se Juri pridružili i drugi likovi koje je trebalo pronaći. Tu je njegova prijateljica Wanda, vjerni pas Cviki (Woof), čarobnjak Bijelobradi te zli dvojnik Rušimir Kršimir (Odlaw), čije je ime na engleskom jeziku zapravo 'Waldo' pročitano unatrag.

Na vrhuncu popularnosti, 1991. godine, nastala je i animirana serija koja je publici na našim prostorima poznata kao 'Gdje je Jura?'. Serija je proširila svijet knjiga, dajući Juri i ostalim likovima glas i osobnost. Radnja je pratila Juru i njegovog psa Cvikija na putovanjima u daleke zemlje uz pomoć čarobnog štapa, dok ih je Rušimir Kršimir neprestano pokušavao omesti.

Kako bi serija ostala vjerna svom izvornom konceptu, svaka je epizoda sadržavala segmente nazvane 'Waldo's Minute' ('Jurina minuta'). U tim trenucima, scena bi se zaledila na minutu, a gledatelji bi dobili priliku pronaći Juru u animiranoj gužvi, baš kao u slikovnicama. Iako je snimljena samo jedna sezona, serija je ostavila dubok trag. Otkazana je zbog niske gledanosti, ponajviše jer se emitirala u istom terminu kao i tada iznimno popularna tinejdžerska serija.

Od slikovnice do televizijske serije, videoigara i nebrojenih proizvoda, Jura je postao ikona popularne kulture. Njegova jednostavna, ali izazovna potraga naučila je generacije djece strpljenju i obraćanju pozornosti na detalje, dokazujući da se ponekad najbolje stvari skrivaju upravo pred našim očima.