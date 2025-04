Franjo skinuo vjenčani prsten. Kristina: 'Čekaj, stvarno?' 

U jedinstvenom sociološkom eksperimentu "Brak na prvu" parovi se ponovno okupljaju na svojoj drugoj zajedničkoj večeri. Iako su svi pomalo napeti i očekuju dramu, nitko nije sasvim siguran odakle bi mogla doći. No, čini se da bi je Franjo mogao izazvati – jer mu na ruci nedostaje vjenčani prsten.

Kakav je zapravo brak Kristine i Franje?

“Kristina i Franjo prošli su put došli ruku pod ruku. Ovaj put nije tako”, primjećuje life coach Dean Pelić. “Iako i dalje djeluju skladno. Ili žele djelovati skladno. Je li moguće da nema apsolutno nikakvih trzavica ili da ne reagiraju jedno na drugo. Djeluju mi nekako prestabilno”, zaključuje Pelić.

U trenutku opuštenog razgovora prije večere, Marko primjećuje Franjinu ruku. “A vidi ovo, ima prsten, tu je”, kaže šaljivo kada vidi da Franjo nema prsten. Iznenađena Kristina pita supruga: “Vjenčani si zaboravio?”

“Ja ću sakriti ruku”, pokušava se našaliti Franjo. “Čekaj, ozbiljno?”, čudi se Kristina. “Dogodi se. Ne želim davati materijala za večeru. Ali, slučajnost je. Da to odmah kažem”, pojašnjava on, no čini se da opravdanja ne prolaze kod svih.

“Nemoj ništa govoriti. Sve si mi rekao i to je to”, kratko zaključuje Stjepan, čime dodatno zaoštrava svoj, ionako nategnut odnos s Kristinom. Njih dvoje se ne uspijevaju razumjeti, a napetosti sve više prijete eskalacijom.

Stručnjaci “Braka na prvu” promatraju odnos supružnika - Kristine i Franje. “Pitanje je koliko je njihov odnos u tišini privatnosti zapravo rastao. Ima li prostora za rast ili ga netko blokira”, pita se psiholog Matej Sakoman. “Samo vidimo neke druge znakove za stolom, potencijalne alternative i krize”, zaključuje.

